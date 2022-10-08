Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 9 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписаине матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей
8 октября 2022, суббота
10:00 Адмирал - ЦСКА - 1:4
10:00 Амур - Локомотив - 1:3
13:30 Сибирь - ХК Сочи - 3:0
14:00 Авангард - Металлург Мг - 5:1
14:30 Салават Юлаев - Динамо М - 3:2 Б
17:00 Ак Барс - Барыс - 2:3
17:00 Нефтехимик - Автомобилист - 4:3
9 октября 2022, воскресенье
14:00 Авангард - Куньлунь Ред Стар (КХЛ. КХЛ Prime)
17:00 Северсталь - Трактор
17:00 Торпедо - Динамо Мн (КХЛ)
17:00 Витязь - Спартак (КХЛ Prime)
10 октября 2022, понедельник
12:00 Амур - ЦСКА (КХЛ Prime)
17:00 Металлург Мг - Динамо М (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
11 октября 2022, вторник
15:30 Сибирь - Адмирал
16:30 Барыс - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
17:00 Автомобилист - Торпедо (КХЛ Prime)
19:00 Нефтехимик - Трактор (КХЛ)
19:30 СКА - Динамо Мн (КХЛ Prime)
19:30 Спартак - Витязь
12 октября 2022, среда
17:00 Металлург Мг - Ак Барс (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)
19:30 Динамо М - Северсталь (КХЛ, КХЛ Prime)
13 октября 2022, четверг
16:30 Авангард - Амур (Матч ТВ)
16:30 Барыс - Адмирал
17:00 Салават Юлаев - Торпедо (КХЛ Prime)
17:00 Трактор - Сибирь (КХЛ)
19:00 Локомотив - СКА (КХЛ Prime)
19:00 Витязь - ЦСКА (КХЛ)
19:30 Спартак - Динамо Мн
19:30 ХК Сочи - Нефтехимик
Время начала матчей - московское.