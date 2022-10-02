Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на сегодня 3 октября, результаты, где смотреть прямой эфир





Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.



В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023



Результаты матчей по хоккею



2 октября 2022, воскресенье



14:00 Барыс - ХК Сочи - 5:4 ОТ

14:30 Трактор - Нефтехимик - 1:2

15:00 Автомобилист - Салават Юлаев - 0:4

17:00 Динамо М - Северсталь - 4:3

17:00 Спартак - Витязь - 1:5



Сегодня, 3 октября 2022, понедельник



19:00 Куньлунь Ред Стар - Динамо М (КХЛ)

19:00 Торпедо - Динамо Мн (КХЛ Prime)

19:30 ЦСКА - СКА (Матч ТВ)



4 октября 2022, вторник



12:30 Адмирал - ХК Сочи (КХЛ Prime)

15:30 Сибирь - Локомотив

16:30 Барыс - Нефтехимик

17:00 Салават Юлаев - Авангард (КХЛ Prime)

17:00 Трактор - Металлург Мг (КХЛ)

19:00 Ак Барс - Автомобилист (КХЛ Prime)

19:00 Куньлунь Ред Стар - Северсталь (КХЛ)



5 октября 2022, среда



19:10 Динамо Мн - Витязь (КХЛ)

19:30 Спартак - СКА (КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.