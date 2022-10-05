Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на сегодня 4 октября, результаты, где смотреть прямой эфир

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей по хоккею
Сегодня, 3 октября 2022, понедельник
19:00 Куньлунь Ред Стар - Динамо М - 2:3 ОТ
19:00 Торпедо - Динамо Мн - 2:3 ОТ
19:30 ЦСКА - СКА - 2:3 ОТ
4 октября 2022, вторник
12:30 Адмирал - ХК Сочи (КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Локомотив
16:30 Барыс - Нефтехимик
17:00 Салават Юлаев - Авангард (КХЛ Prime)
17:00 Трактор - Металлург Мг (КХЛ)
19:00 Ак Барс - Автомобилист (КХЛ Prime)
19:00 Куньлунь Ред Стар - Северсталь (КХЛ)
5 октября 2022, среда
19:10 Динамо Мн - Витязь (КХЛ)
19:30 Спартак - СКА (КХЛ Prime)
Время начала матчей - московское.