Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на сегодня 5 октября, результаты, где смотреть прямой эфир

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 26 февраля 2023 года.
В 15-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 22 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписаине трансляций матчей КХЛ в сезоне 2022/2023
Результаты матчей по хоккею
4 октября 2022, вторник
12:30 Адмирал - ХК Сочи - 2:4
15:30 Сибирь - Локомотив - 1:2
16:30 Барыс - Нефтехимик - 1:2
17:00 Салават Юлаев - Авангард - 5:0
17:00 Трактор - Металлург Мг - 2:5
19:00 Ак Барс - Автомобилист - 4:5 ОТ
19:00 Куньлунь Ред Стар - Северсталь - 2:3 Б
5 октября 2022, среда
19:10 Динамо Мн - Витязь (КХЛ)
19:30 Спартак - СКА (КХЛ Prime)
6 октября 2022, четверг
12:00 Амур - ХК Сочи (КХЛ)
12:30 Адмирал - Локомотив (КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - ЦСКА (КХЛ)
17:00 Салават Юлаев - Металлург Мг (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Нефтехимик - Динамо М
19:00 Торпедо - Барыс (КХЛ)
19:30 Ак Барс - Автомобилист (КХЛ Prime)
7 октября 2022, пятница
19:00 Куньлунь Ред Стар - Трактор
19:00 Северсталь - Спартак (КХЛ)
19:30 СКА - Витязь (КХЛ Prime)
Время начала матчей - московское.