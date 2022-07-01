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Хоккей для детей: с какого возраста и какую секцию выбрать



Хоккей для детей

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был физически развит, вынослив и трудолюбив, то занятия хоккеем подойдут для этого наилучшим образом. Кроме того, хоккей является командным видом спорта, поэтому такие занятия помогут ребенку социализироваться и почувствовать, что такое командный дух.

С какого возраста можно отдавать ребенка в хоккей


Прежде чем отдавать ребенка в секцию по хоккею, специалисты советуют научить его уверенно стоять на коньках. Для этого потребуются только коньки и лед. В большинстве городов можно найти бесплатные площадки для катания в зимний период.

Некоторые дети начинают постигать азы хоккея с 4 лет, кто-то приходит в секцию в 7-8 лет. Оптимальный возраст, по мнению российских и зарубежных специалистов, для начала занятий хоккеем - 5 лет.

Выбор экипировки для детей


Хоккей - один из самых популярных видов спорта в России и при этом затратный в финансовом плане для начинающих им заниматься. Но не стоит отчаиваться, в продаже можно найти бюджетные недорогие модели экипировки, которые вполне подойдут для начинающих спортсменов.

Коньки

Хоккейные коньки отличаются от тех, в которых выступают фигуристы или занимающиеся конькобежным спортом. Специалисты советуют не экономить на коньках и не покупать хоккейные коньки ребенку на размер или два больше. Стоит учитывать, что размеры ботинок для хоккея и обычной обуви не соответствуют друг другу.

Клюшка

Не стоит покупать клюшку на размер больше. Лучше выбирайте недорогую модель и обращайте внимание на то, чтобы у нее была деревянная ручка, закрытый крюк и круглая форма носка.

Форма

Хоккейная форма включает в себя свитер (джерси), шорты, рейтузы, гамаши. Хорошие фирменные джерси выглядят красиво, но и стоят недешево. Поэтому для тренировок можно приобрести недорогой однотонный свитер.

Защита

К основной защитной амуниции относится шлем, перчатки, нагрудник. К дополнительной амуниции хоккеиста относятся щитки, налокотники, наколенники и ракушка.

Сумка

Обычная дорожная сумка не подойдет для похода в секцию, для хоккейной формы на рынке предлагаются более вместительные варианты.

Какую хоккейную школу выбрать


Детский хоккейный центр «Единорог», который расположен в Москве недалеко от метро Дубровка, предлагает персональные тренировки по хоккею для новичков и продвинутых спортсменов.

В центре можно взять в аренду лед и индивидуально с тренером улучшить бросок и пас, технику рук, катание и функционал.









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    Хоккей для детей: с какого возраста и какую секцию выбрать

    Хоккей для детей

    Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был физически развит, вынослив и трудолюбив, то занятия хоккеем подойдут для этого наилучшим образом.

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