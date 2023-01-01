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История финалов Кубка Гагарина



История финалов Кубка Гагарина

За всю историю Континентальной хоккейной лиги обладателями Кубка Гагарина становились семь команд. Самый титулованный из них - казанский «Ак Барс», трижды побеждавший в решающих матчах.

2009

Первую победу в новом турнире одержал «Ак Барс», обыгравший в финале «Локомотив» со счетом 4-3. Руководил командой Зинэтула Билялетдинов, а самым ценным игроком и лучшим бомбардиром стал нынешний президент КХЛ Алексей Морозов.

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2010

Через год подопечные Зинэтулы Билялетдинова дожали в финальной серии ХК МВД (4-3) и стали двукратными обладателями Кубка Гагарина. Самым ценным хоккеистом стал защитник казанцев Илья Никулин, а лучшим бомбардиром - Нико Капанен.

2011

Вячеслав Быков привел «Салават Юлаев» к победе, переиграв в решающих встречах мытищинский «Атлант» (4-1). Впервые самым ценным игроком Кубка Гагарина назвали голкипера. И игрока проигравшей команды. Приз получил вратарь «Атланта» Константин Барулин.

2012

Первый триумф московского «Динамо» под руководством Олега Знарка. В финале с омским «Авангардом» победитель определился только по итогам семи матчей. MVP Кубка Гагарина стал вратарь «Динамо» Александр Еременко.

2013

Вторая подряд победа «Динамо». На этот раз подопечные Олега Знарка в финале обыграли челябинский «Трактор» (4-2). Александр Еременко второй год подряд назван самым ценным игроком плей-офф.

2014

Магнитогорский «Металлург» Майка Кинэна выиграл первый из двух своих трофеев, переиграв в финале «Лев» из Попрада (4-3). Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин выиграл бомбардирскую гонку и стал самым ценным хоккеистом.

2015

Вячеслав Быков возглавил СКА в 2014 году и уже в первом же сезоне под его руководством питерские армейцы впервые в истории выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс» (4-1). Илья Ковальчук стал самым ценным хоккеистом плей-офф.

2016

«Магнитка» во второй раз выиграла Кубок Гагарина, одолев в финале ЦСКА (4-3). Сергей Мозякин вновь стал лучшим бомбардиром и стал самым ценным игроком. Поменялся только тренер. Вместо Майка Кинэна командой руководил Илья Воробьев.

2017

Второй трофей для СКА и третий для Олега Знарка, который возглавлял питерцев в том сезоне. В финале армейцы переиграли «Металлург» (4-1), а всего той весной уступили только дважды. Самым ценным хоккеистом стал голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин.

2018

Казанский клуб стал первым трехкратным обладателем почетного трофея имени первого космонавта. В финале казанцы победили ЦСКА со счетом 4-1 в серии. Опять привел команду к успеху Зинэтула Билялетдинов, а основные призы достались нападающему Джастину Азеведо.

2019

Единственная пока на сегодня «сухая» победа одной из команд в финальной серии. ЦСКА в одну калитку (4-0) вынес «Авангард», а вратарь армейцев Илья Сорокин заслуженно стал самым ценным хоккеистом.

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2020

Из-за вспышки коронавируса плей-офф не был доигран.

2021

Третья попытка омичей одержать победу в финале привела к успеху. В 2012 году «Авангард» проиграл московскому «Динамо», а семь лет спустя всухую (0-4) уступил в решающих матчах ЦСКА. Омские болельщики, правда, не смогли вживую увидеть триумф свой команды, команда базировалась на тот момент в Балашихе.

2022

Московские армейцы взяли второй Кубок Гагарина, переиграв в финале «Магнитку». ЦСКА уступал по ходу серии 1-3, но затем сумел одержать три победы подряд. В первых двух раундах команда прошла «Локомотив» и московское «Динамо» без поражений, а в полуфинале (со СКА) и финале при восьми победах шесть раз проиграла. Самым ценным игроком плей-офф стал Александр Попов, которому на тот момент исполнился 41 год.









  • Обладатели Кубка Гагарина
  • СКА победил «Магнитку» и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина
  • Мозякин назван самым ценным игроком Кубка Гагарина
  • Еременко признан самым ценным игроком Кубка Гагарина
  • «Ак Барс» - двукратный обладатель Кубка Гагарина
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    История финалов Кубка Гагарина

    История финалов Кубка Гагарина

    За всю историю Континентальной хоккейной лиги обладателями Кубка Гагарина становились семь команд.

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