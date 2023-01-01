История финалов Кубка Гагарина







За всю историю Континентальной хоккейной лиги обладателями Кубка Гагарина становились семь команд. Самый титулованный из них - казанский «Ак Барс», трижды побеждавший в решающих матчах.



2009



Первую победу в новом турнире одержал «Ак Барс», обыгравший в финале «Локомотив» со счетом 4-3. Руководил командой Зинэтула Билялетдинов, а самым ценным игроком и лучшим бомбардиром стал нынешний президент КХЛ Алексей Морозов.



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2010



Через год подопечные Зинэтулы Билялетдинова дожали в финальной серии ХК МВД (4-3) и стали двукратными обладателями Кубка Гагарина. Самым ценным хоккеистом стал защитник казанцев Илья Никулин, а лучшим бомбардиром - Нико Капанен.



2011



Вячеслав Быков привел «Салават Юлаев» к победе, переиграв в решающих встречах мытищинский «Атлант» (4-1). Впервые самым ценным игроком Кубка Гагарина назвали голкипера. И игрока проигравшей команды. Приз получил вратарь «Атланта» Константин Барулин.



2012



Первый триумф московского «Динамо» под руководством Олега Знарка. В финале с омским «Авангардом» победитель определился только по итогам семи матчей. MVP Кубка Гагарина стал вратарь «Динамо» Александр Еременко.



2013



Вторая подряд победа «Динамо». На этот раз подопечные Олега Знарка в финале обыграли челябинский «Трактор» (4-2). Александр Еременко второй год подряд назван самым ценным игроком плей-офф.



2014



Магнитогорский «Металлург» Майка Кинэна выиграл первый из двух своих трофеев, переиграв в финале «Лев» из Попрада (4-3). Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин выиграл бомбардирскую гонку и стал самым ценным хоккеистом.



2015



Вячеслав Быков возглавил СКА в 2014 году и уже в первом же сезоне под его руководством питерские армейцы впервые в истории выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс» (4-1). Илья Ковальчук стал самым ценным хоккеистом плей-офф.



2016



«Магнитка» во второй раз выиграла Кубок Гагарина, одолев в финале ЦСКА (4-3). Сергей Мозякин вновь стал лучшим бомбардиром и стал самым ценным игроком. Поменялся только тренер. Вместо Майка Кинэна командой руководил Илья Воробьев.



2017



Второй трофей для СКА и третий для Олега Знарка, который возглавлял питерцев в том сезоне. В финале армейцы переиграли «Металлург» (4-1), а всего той весной уступили только дважды. Самым ценным хоккеистом стал голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин.



2018



Казанский клуб стал первым трехкратным обладателем почетного трофея имени первого космонавта. В финале казанцы победили ЦСКА со счетом 4-1 в серии. Опять привел команду к успеху Зинэтула Билялетдинов, а основные призы достались нападающему Джастину Азеведо.



2019



Единственная пока на сегодня «сухая» победа одной из команд в финальной серии. ЦСКА в одну калитку (4-0) вынес «Авангард», а вратарь армейцев Илья Сорокин заслуженно стал самым ценным хоккеистом.



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2020



Из-за вспышки коронавируса плей-офф не был доигран.



2021



Третья попытка омичей одержать победу в финале привела к успеху. В 2012 году «Авангард» проиграл московскому «Динамо», а семь лет спустя всухую (0-4) уступил в решающих матчах ЦСКА. Омские болельщики, правда, не смогли вживую увидеть триумф свой команды, команда базировалась на тот момент в Балашихе.



2022



Московские армейцы взяли второй Кубок Гагарина, переиграв в финале «Магнитку». ЦСКА уступал по ходу серии 1-3, но затем сумел одержать три победы подряд. В первых двух раундах команда прошла «Локомотив» и московское «Динамо» без поражений, а в полуфинале (со СКА) и финале при восьми победах шесть раз проиграла. Самым ценным игроком плей-офф стал Александр Попов, которому на тот момент исполнился 41 год.



















Обладатели Кубка Гагарина СКА победил «Магнитку» и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина Мозякин назван самым ценным игроком Кубка Гагарина Еременко признан самым ценным игроком Кубка Гагарина «Ак Барс» - двукратный обладатель Кубка Гагарина



