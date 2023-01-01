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Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание матчей Кубка Гагарина



Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

В плей-офф КХЛ 2022/2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.

Расписание матчей плей-офф КХЛ 2022/2023


1/8 финала

С 1 по 14 марта 2023 года

1/4 финала

С 16 по 29 марта 2023 года

Обладатели Кубка Гагарина

Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

1/2 финала

C 1 по 14 апреля 2023 года

Финал Кубка Гагарина

17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года









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    Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание матчей Кубка Гагарина

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