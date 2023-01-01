Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание матчей Кубка Гагарина

В плей-офф КХЛ 2022/2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.
Расписание матчей плей-офф КХЛ 2022/2023
1/8 финала
С 1 по 14 марта 2023 года
1/4 финала
С 16 по 29 марта 2023 года
Обладатели Кубка Гагарина
Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ
1/2 финала
C 1 по 14 апреля 2023 года
Финал Кубка Гагарина
17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года