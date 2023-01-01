Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание матчей Кубка Гагарина





В плей-офф КХЛ 2022/2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.



По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.





Расписание матчей плей-офф КХЛ 2022/2023



1/8 финала



С 1 по 14 марта 2023 года



1/4 финала



С 16 по 29 марта 2023 года



Обладатели Кубка Гагарина



Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ



1/2 финала



C 1 по 14 апреля 2023 года



Финал Кубка Гагарина



17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года