Ближайшие матчи с участием хоккейного клуба «Спартак»





«Спартак» - один из наиболее известных хоккейных клубов России. У него своя долгая история, которая длится уже несколько десятков лет, и за это время он получил репутацию одного из наиболее успешных клубов.



Поклонники российского хоккея знают: просмотр матча с участием «Спартака» на стадионе - это одно из наиболее ярких впечатлений, касающихся этого вида спорта. Какие ближайшие игры можно посмотреть и в каких городах они будут проходить?





Матч с командой «Куньлунь» в Мытищах



Запланирован на 28 января 2023 года, начнётся в 17:00 по московскому времени. Этот матч относится к гостевым - Мытищи не являются домашним городом для «Спартака». Пройдёт игра на арене с одноименным названием - «Мытищи».



Команда «Куньлунь» образована в Пекине и является участницей КХЛ.





Игра с ХК «Сочи» в Москве



В расписании обозначена дата 31 января. Игра состоится в 19:30. Посмотреть её можно будет во дворце «Мегаспорт«».



Клуб базируется в Сочи, несколько раз выходил в плей-офф по итогам чемпионатов КХЛ. С 2019 года в плей-офф не участвовал.





Игра с нижнекамским «Нефтехимиком»



Пройдёт в том же дворце спорта, что и предыдущее событие. Если вы планируете приобрести билеты на хоккейный клуб Спартак в Москве, у вас есть шанс посетить два матча подряд.



Игра запланирована на 3 февраля, время начала - то же, что и с ХК «Сочи». «Нефтехимик» - одна из наиболее ярких команд Континентальной хоккейной лиги, и событие обещает быть по-настоящему захватывающим.





Матч в Минске против «Динамо» МН



Первый из матчей февраля, который пройдёт за пределами России. Состоится в 19:30 7 февраля на «Минск-Арене».



Минская команда «Динамо» стала одной из наиболее впечатляющих в этом году, выиграв со счётом 5:1 у китайского «Куньлуня». Среди участников чемпионата является одним из старейших, будучи образованной в 1948 году.





Игра с нижегородским «Торпедо»



Проходит в рамках регулярного чемпионата 2022 - 2023 годов. Ожидается, что матч начнётся в 17:00 11 февраля в КРК «Нагорный». Если посмотреть историю встреч этих двух команд, можно увидеть, что они проходили с переменным успехом - нет того, кто постоянно бы побеждал в этих матчах. Потому зрелище обещает быть интересным.



Команда «Спартак» достаточно популярна, и игры с её участием происходят часто. Если вы хотите посетить один из них, дефицита в билетах быть не должно. Их быстро раскупают, но вы можете приобрести билет и на следующее событие, ждать которого долго не придётся.