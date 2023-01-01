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Кто главный претендент на победу в Кубке Гагарина в 2023 году?



В воскресенье, 26 февраля, пройдут последние матчи регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Большинство участников раунда плей-офф уже определены, букмекеры открыли прием пари на победителя первенства. На странице эксперта сайта «Впрогнозе» Араика Тоняна пользователи могут узнать о главных фаворитах КХЛ в текущем сезоне.

СКА


СКА

Безоговорочный лидер регулярного чемпионата — питерский СКА. Команда Романа Ротенберга уверенно победила в регулярном чемпионате. Клуб с берегов Невы стал единственным в КХЛ, кому удалось преодолеть отметку в 100 набранных очков.

Впечатляют статистические показатели команды. Питерцы уже забросили больше 230 шайб, никто из соперников не смог отличиться хотя бы 200 раз. За место в первой десятке самых полезных хоккеистов турнира ведут борьбу сразу три игрока СКА — Дмитрий Яшкин, Марат Хайруллин и Александр Никишин.

Питерцы не побеждали в КХЛ с 2017 года. В прошлом сезоне СКА уступил в полуфинале московским «армейцам» со счетом 3:4 в серии.

ЦСКА


ЦСКА

Следующие претенденты на победу в Кубке Гагарина — действующие обладатели трофея. Под руководством Сергея Федорова столичные хоккеисты заранее гарантировали себе выход в плей-офф. Команда ведет борьбу за второе место в Западной конференции с ярославским «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо».

ЦСКА с 2019 года дважды выигрывал Кубок Гагарина. Успешная игра в плей-офф даст шанс на второй триумф подряд.

«Ак Барс»


Ак Барс

В Восточной конференции к концу регулярного чемпионата набрал мощный ход казанский «Ак Барс». Обладатель первого в истории Кубка Гагарина в предыдущий раз выигрывал трофей в 2018 году. В минувшем сезоне команда провалилась на стадии ⅛ финала, уступив в серии омскому «Авангарду» со счетом 2:4.

Текущий сезон тяжело складывался для казанцев. В начале регулярного первенства команду преследовали неудачи, не хватало стабильности. Это привело к отставке Олега Знарка. В декабре 2022 года в команду вернулся Зинэтула Билялетдинов. Под руководством тренера казанцы завоевали все три Кубка Гагарина.

Во главе с Билялетдиновым потери очков в сезоне стали редкостью. Например, после нового года у «Ак Барса» – 18 побед в 21 матче. Это позволило клубу из столицы Татарстана возглавить турнирную таблицу в Восточной конференции и досрочно обеспечить себе первое место.









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