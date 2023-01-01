Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание матчей Кубка Гагарина





В плей-офф КХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.



По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.



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Расписание матчей плей-офф КХЛ 2022/2023



1/8 финала



Запад



СКА - «Динамо» Минск - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта



ЦСКА - «Северсталь» - 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта



«Локомотив» - «Витязь» - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта



«Торпедо» - «Динамо» Москва - 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта



Восток



«Ак Барс» - «Нефтехимик» - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта



«Салават Юлаев» - «Адмирал» - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта



«Авангард» - «Сибирь» - 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта



«Автомобилист» - «Металлург» - 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта



* - если потребуется.



Обладатели Кубка Гагарина



Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ



1/4 финала



С 16 по 29 марта 2023 года.



1/2 финала



C 1 по 14 апреля 2023 года.



Финал Кубка Гагарина



17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года.