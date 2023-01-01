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Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание матчей Кубка Гагарина



Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

В плей-офф КХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.

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Расписание матчей плей-офф КХЛ 2022/2023


1/8 финала

Запад

СКА - «Динамо» Минск - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

ЦСКА - «Северсталь» - 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

«Локомотив» - «Витязь» - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Торпедо» - «Динамо» Москва - 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

Восток

«Ак Барс» - «Нефтехимик» - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Салават Юлаев» - «Адмирал» - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Авангард» - «Сибирь» - 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

«Автомобилист» - «Металлург» - 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

* - если потребуется.

Обладатели Кубка Гагарина

Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

1/4 финала

С 16 по 29 марта 2023 года.

1/2 финала

C 1 по 14 апреля 2023 года.

Финал Кубка Гагарина

17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года.









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