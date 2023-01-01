Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание матчей Кубка Гагарина

В плей-офф КХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.
По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.
Сделать ставку на матчи плей-офф КХЛ
ФОНБЕТ (17 000 рублей новым клиентам)
БЕТСИТИ (до 100 000 рублей новым игрокам)
Расписание матчей плей-офф КХЛ 2022/2023
1/8 финала
Запад
СКА - «Динамо» Минск - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
ЦСКА - «Северсталь» - 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
«Локомотив» - «Витязь» - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Торпедо» - «Динамо» Москва - 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
Восток
«Ак Барс» - «Нефтехимик» - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Салават Юлаев» - «Адмирал» - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Авангард» - «Сибирь» - 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
«Автомобилист» - «Металлург» - 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
* - если потребуется.
Обладатели Кубка Гагарина
Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ
1/4 финала
С 16 по 29 марта 2023 года.
1/2 финала
C 1 по 14 апреля 2023 года.
Финал Кубка Гагарина
17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года.