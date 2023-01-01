Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина на сегодня





В плей-офф КХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.



По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.





Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2022/2023



1/8 финала



Запад



СКА - Динамо Мн - 1-1 (4-6, 5:2 - 5, 7, 9, 11*, 13* марта)



ЦСКА - Северсталь - 1-1 (5:2, 2:3 ОТ - 6, 8, 10, 12*, 14* марта)



Локомотив - Витязь - 1-1 (0:1 ОТ, 6:2 - 5, 7, 9, 11*, 13* марта)



Торпедо - Динамо М - 1-1 (1:3, 5:2 - 6, 8, 10, 12*, 14* марта)



Восток



Ак Барс - Нефтехимик - 1-1 (2:3 ОТ, 4:1 - 5, 7, 9, 11*, 13* марта



Салават Юлаев - Адмирал - 1-1 (1:2 ОТ, 5:2 - 5, 7, 9, 11*, 13* марта)



Авангард - Сибирь - 1-1 (1:2 ОТ, 4:1 - 6, 8, 10, 12*, 14* марта)



Автомобилист - Металлург - 1-1 (4:2, 2:3 ОТ - 6, 8, 10, 12*, 14* марта)



* - если потребуется.



Обладатели Кубка Гагарина



Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ



1/4 финала



С 16 по 29 марта 2023 года.



1/2 финала



C 1 по 14 апреля 2023 года.



Финал Кубка Гагарина



17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года.