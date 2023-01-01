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Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина



Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

В плей-офф КХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.

Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2022/2023


1/8 финала

Запад

СКА - Динамо Мн - 2-1 (4-6, 5:2, 4:0 - 7, 9, 11*, 13* марта)

ЦСКА - Северсталь - 1-1 (5:2, 2:3 ОТ - 6, 8, 10, 12*, 14* марта)

Локомотив - Витязь - 2-1 (0:1 ОТ, 6:2, 4:0 - 7, 9, 11*, 13* марта)

Торпедо - Динамо М - 1-1 (1:3, 5:2 - 6, 8, 10, 12*, 14* марта)

Восток

Ак Барс - Нефтехимик - 2-1 (2:3 ОТ, 4:1, 4:1 - 7, 9, 11*, 13* марта

Салават Юлаев - Адмирал - 1-2 (1:2 ОТ, 5:2, 2:3 ОТ - 7, 9, 11*, 13* марта)

Авангард - Сибирь - 1-1 (1:2 ОТ, 4:1 - 6, 8, 10, 12*, 14* марта)

Автомобилист - Металлург - 1-1 (4:2, 2:3 ОТ - 6, 8, 10, 12*, 14* марта)

* - если потребуется.

Обладатели Кубка Гагарина

Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

1/4 финала

С 16 по 29 марта 2023 года.

1/2 финала

C 1 по 14 апреля 2023 года.

Финал Кубка Гагарина

17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года.









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