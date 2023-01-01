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Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание, результаты матчей Кубка Гагарина



Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

В плей-офф КХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.

Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2022/2023


1/8 финала

Запад

СКА - Динамо Мн - 3-2 (4-6, 5:2, 4:0, 2:4, 6:3 - 11, 13* марта)

ЦСКА - Северсталь - 3-2 (5:2, 2:3 ОТ, 3:5, 9:3, 4:3 - 12, 14* марта)

Локомотив - Витязь - 4-1 (0:1 ОТ, 6:2, 4:0, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ)

Торпедо - Динамо М - 3-2 (1:3, 5:2, 0:3, 5:4 ОТ, 4:3 ОТ - 12, 14* марта)

Восток

Ак Барс - Нефтехимик - 3-2 (2:3 ОТ, 4:1, 4:1, 2:4, 6:1 - 11, 13* марта

Салават Юлаев - Адмирал - 2-4 (1:2 ОТ, 5:2, 2:3 ОТ, 1:0, 3:4 ОТ, 2:3)

Авангард - Сибирь - 4-1 (1:2 ОТ, 4:1, 4:3, 4:1, 4:3 ОТ)

Автомобилист - Металлург - 3-2 (4:2, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 4:0, 6:3 - 12, 14* марта)

* - если потребуется.

Матчи плей-офф КХЛ сегодня 11 марта

10:00 Адмирал - Салават Юлаев - 3:2
17:00 Нефтехимик - Ак Барс
17:10 Динамо Мн - СКА

Обладатели Кубка Гагарина

Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

1/4 финала

С 16 по 29 марта 2023 года.

1/2 финала

C 1 по 14 апреля 2023 года.

Финал Кубка Гагарина

17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года.









  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 11 марта
  • «Автомобилист» - «Металлург» 10 марта: во сколько начало матча
  • «Авангард» переиграл «Сибирь» и вышел в следующий раунд плей-офф
  • «Адмирал» выбил «Салават Юлаев» из Кубка Гагарина
  • «Ак Барс» - «Нефтехимик» 11 марта: во сколько начало матча
  • «Торпедо» - «Динамо» Москва 10 марта: во сколько начало матча
  • ЦСКА - «Северсталь» 10 марта: во сколько начало матча
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