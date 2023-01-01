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Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023, расписание и результаты матчей Кубка Гагарина



Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

В Фонбет плей-офф КХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.

Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2022/2023


1/4 финала конференций

Запад

СКА - Динамо Мн - 4-2 (4-6, 5:2, 4:0, 2:4, 6:3. 4:2)

ЦСКА - Северсталь - 4-3 (5:2, 2:3 ОТ, 3:5, 9:3, 4:3, 0:3, 5:3)

Локомотив - Витязь - 4-1 (0:1 ОТ, 6:2, 4:0, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ)

Торпедо - Динамо М - 4-2 (1:3, 5:2, 0:3, 5:4 ОТ, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ)

Восток

Ак Барс - Нефтехимик - 4-2 (2:3 ОТ, 4:1, 4:1, 2:4, 6:1, 4:2)

Салават Юлаев - Адмирал - 2-4 (1:2 ОТ, 5:2, 2:3 ОТ, 1:0, 3:4 ОТ, 2:3)

Авангард - Сибирь - 4-1 (1:2 ОТ, 4:1, 4:3, 4:1, 4:3 ОТ)

Автомобилист - Металлург - 3-4 (4:2, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 4:0, 6:3, 3:6, 3:4 ОТ)

Обладатели Кубка Гагарина

1/2 финала конференций

Запад

СКА - Торпедо - 16, 18, 20, 22, 24*, 26*, 28* марта.
ЦСКА - Локомотив - 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта.

Восток

Ак Барс - Адмирал - 16, 18, 20, 22, 24*, 26*, 28* марта.
Авангард - Металлург - 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта.

* - если потребуется.

Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

Матчи плей-офф КХЛ на сегодня 16 марта

19:30 СКА - Торпедо
19:30 Ак Барс - Адмирал

Финалы конференций

C 1 по 14 апреля 2023 года.

Финал Кубка Гагарина

17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года.









  • «Металлург» обыграл «Автомобилист» и вышел в следующий раунд плей-офф
  • «Адмирал» выбил «Салават Юлаев» из Кубка Гагарина
  • «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина
  • «Торпедо» выиграло серию у московского «Динамо»
  • ЦСКА обыграл «Северсталь» и вышел во второй раунд плей-офф
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