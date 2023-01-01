Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание матчей, результаты Кубка Гагарина





В Фонбет плей-офф КХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.



По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.





Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2022/2023



1/4 финала конференций



Запад



СКА - Динамо Мн - 4-2 (4-6, 5:2, 4:0, 2:4, 6:3. 4:2)



ЦСКА - Северсталь - 3-3 (5:2, 2:3 ОТ, 3:5, 9:3, 4:3, 0:3 - 14 марта)



Локомотив - Витязь - 4-1 (0:1 ОТ, 6:2, 4:0, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ)



Торпедо - Динамо М - 4-2 (1:3, 5:2, 0:3, 5:4 ОТ, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ)



Обладатели Кубка Гагарина



Восток



Ак Барс - Нефтехимик - 4-2 (2:3 ОТ, 4:1, 4:1, 2:4, 6:1, 4:2)



Салават Юлаев - Адмирал - 2-4 (1:2 ОТ, 5:2, 2:3 ОТ, 1:0, 3:4 ОТ, 2:3)



Авангард - Сибирь - 4-1 (1:2 ОТ, 4:1, 4:3, 4:1, 4:3 ОТ)



Автомобилист - Металлург - 3-4 (4:2, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 4:0, 6:3, 3:6, 3:4 ОТ)



* - если потребуется.



Матчи плей-офф КХЛ сегодня 14 марта



17:00 Автомобилист - Металлург - 3:4 ОТ

19:30 ЦСКА - Северсталь



Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ



1/2 финала конференций



С 16 по 29 марта 2023 года.



Ак Барс - Адмирал - 16, 18, 20, 22, 24*, 26*, 28* марта.

Авангард - Металлург - 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта.



* - если потребуется.



Финалы конференций



C 1 по 14 апреля 2023 года.



Финал Кубка Гагарина



17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года.