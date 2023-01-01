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Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 14 марта



Расписание телетрансляций Кубка Гагарина 2023

Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

Расписание прямых трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ

14 марта, вторник

16:45 Автомобилист - Металлург. 7-й матч (KHL)
16:45 Автомобилист - Металлург. 7-й матч (KHL Prime)
19:20 ЦСКА - Северсталь. 7-й матч (KHL)
19:20 ЦСКА - Северсталь. 7-й матч (KHL Prime)

15 марта, среда

Прямых трансляций плей-офф КХЛ нет.

В расписании трансляций плей-офф 2022 возможны изменения.

Время начала трансляций - московское.









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    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.









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