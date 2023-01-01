Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 14 марта





Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.



Расписание прямых трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ



14 марта, вторник



16:45 Автомобилист - Металлург. 7-й матч (KHL)

16:45 Автомобилист - Металлург. 7-й матч (KHL Prime)

19:20 ЦСКА - Северсталь. 7-й матч (KHL)

19:20 ЦСКА - Северсталь. 7-й матч (KHL Prime)



15 марта, среда



Прямых трансляций плей-офф КХЛ нет.



В расписании трансляций плей-офф 2022 возможны изменения.



Время начала трансляций - московское.