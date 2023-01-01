Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 14 марта

Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
Расписание прямых трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ
14 марта, вторник
16:45 Автомобилист - Металлург. 7-й матч (KHL)
16:45 Автомобилист - Металлург. 7-й матч (KHL Prime)
19:20 ЦСКА - Северсталь. 7-й матч (KHL)
19:20 ЦСКА - Северсталь. 7-й матч (KHL Prime)
15 марта, среда
Прямых трансляций плей-офф КХЛ нет.
В расписании трансляций плей-офф 2022 возможны изменения.
Время начала трансляций - московское.