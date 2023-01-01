Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023, расписание и результаты матчей Кубка Гагарина



Расписание плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

В плей-офф КХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.

Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2022/2023


1/4 финала конференций

Запад

СКА - Динамо Мн - 4-2 (4-6, 5:2, 4:0, 2:4, 6:3. 4:2)

ЦСКА - Северсталь - 4-3 (5:2, 2:3 ОТ, 3:5, 9:3, 4:3, 0:3, 5:3)

Локомотив - Витязь - 4-1 (0:1 ОТ, 6:2, 4:0, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ)

Торпедо - Динамо М - 4-2 (1:3, 5:2, 0:3, 5:4 ОТ, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ)

Восток

Ак Барс - Нефтехимик - 4-2 (2:3 ОТ, 4:1, 4:1, 2:4, 6:1, 4:2)

Салават Юлаев - Адмирал - 2-4 (1:2 ОТ, 5:2, 2:3 ОТ, 1:0, 3:4 ОТ, 2:3)

Авангард - Сибирь - 4-1 (1:2 ОТ, 4:1, 4:3, 4:1, 4:3 ОТ)

Автомобилист - Металлург - 3-4 (4:2, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 4:0, 6:3, 3:6, 3:4 ОТ)

Обладатели Кубка Гагарина

1/2 финала конференций

Запад

СКА - Торпедо - 1-0 (2:1 ОТ - 18, 20, 22, 24*, 26*, 28* марта)
ЦСКА - Локомотив - 0-0 (17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта)

Восток

Ак Барс - Адмирал - 1-0 (3:2 - 18, 20, 22, 24*, 26*, 28* марта)
Авангард - Металлург - 0-0 (17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта)

* - если потребуется.

Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

Матчи плей-офф КХЛ сегодня 17 марта

16:30 Авангард - Металлург
19:30 ЦСКА - Локомотив

Финалы конференций

C 1 по 14 апреля 2023 года.

Финал Кубка Гагарина

17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года.









  • Ак Барс - Адмирал. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
  • «Авангард» переиграл «Сибирь» и вышел в следующий раунд плей-офф
  • «Адмирал» выбил «Салават Юлаев» из Кубка Гагарина
  • «Торпедо» выиграло серию у московского «Динамо»
  • ЦСКА обыграл «Северсталь» и вышел во второй раунд плей-офф
  • Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023 на 26 февраля
  • Самые продолжительные матчи в плей-офф КХЛ
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 17 марта

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023, расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 17 марта

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Календарь этапов Формула-1 2023, Гран-при Саудовской Аравии

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Расписание плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, результаты матчей

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.









    Карта Украины с городами, области Украины на карте
    Праздники 17 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 17 марта 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 17 марта 2023
    Турецкий сериал Ветреный на Домашнем: сколько сезонов и серий
    Ак Барс - Адмирал. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    СКА - Торпедо. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    Где находится погранслужба ФСБ на карте Ростова-на-Дону, фото пожара
    Где находится Ростов-на-Дону на карте России
    Разговоры о важном 20 марта 2023, тема классного часа - День воссоединения Крыма с Россией


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru