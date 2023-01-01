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Расписание КХЛ плей-офф 2022/2023. Турнирная таблица и результаты матчей Кубка Гагарина



Расписание плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

В плей-офф КХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.

Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2022/2023


1/4 финала конференций

СКА - Динамо Мн - 4-2 (4-6, 5:2, 4:0, 2:4, 6:3. 4:2)
ЦСКА - Северсталь - 4-3 (5:2, 2:3 ОТ, 3:5, 9:3, 4:3, 0:3, 5:3)
Локомотив - Витязь - 4-1 (0:1 ОТ, 6:2, 4:0, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ)
Торпедо - Динамо М - 4-2 (1:3, 5:2, 0:3, 5:4 ОТ, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ)
Ак Барс - Нефтехимик - 4-2 (2:3 ОТ, 4:1, 4:1, 2:4, 6:1, 4:2)
Салават Юлаев - Адмирал - 2-4 (1:2 ОТ, 5:2, 2:3 ОТ, 1:0, 3:4 ОТ, 2:3)
Авангард - Сибирь - 4-1 (1:2 ОТ, 4:1, 4:3, 4:1, 4:3 ОТ)
Автомобилист - Металлург - 3-4 (4:2, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 4:0, 6:3, 3:6, 3:4 ОТ)

Обладатели Кубка Гагарина

Полуфиналы конференций

СКА - Торпедо - 4-0 (2:1 ОТ, 5:4, 4:0, 5:3)
ЦСКА - Локомотив - 4-3 (2:0, 3:2, 2:6, 3:1, 0:1, 1:2, 5:0)
Ак Барс - Адмирал - 4-2 (3:2. 2:1, 0:1 ОТ, 2:1 ОТ, 1:2, 3:1)
Авангард - Металлург - 4-0 (2:1 ОТ, 4:3, 3:2 ОТ, 4:1)

Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

Финалы конференций

Запад

СКА - ЦСКА (2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* апреля)

Восток

Ак Барс - Авангард (1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* апреля)

* - если потребуется.

Матч плей-офф КХЛ 1 апреля

17:00 МСК Ак Барс - Авангард

Финал Кубка Гагарина

17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года.









  • ЦСКА выиграл серию у «Локомотива» и вышел в следующий раунд
  • «Авангард» выиграл серию у «Магнитки»
  • «Ак Барс» выиграл серию у «Адмирала» и вышел в полуфинал плей-офф
  • СКА выиграл всухую серию у «Торпедо» и вышел в полуфинал плей-офф
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    Обладатели Кубка Гагарина

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    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».

    Расписание КХЛ плей-офф 2022/2023. Турнирная таблица и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

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