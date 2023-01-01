Расписание КХЛ плей-офф 2022/2023. Турнирная таблица и результаты матчей Кубка Гагарина





В плей-офф КХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.



По итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят 16 лучших команд из Западной и Восточной конференции.





Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2022/2023



1/4 финала конференций



СКА - Динамо Мн - 4-2 (4-6, 5:2, 4:0, 2:4, 6:3. 4:2)

ЦСКА - Северсталь - 4-3 (5:2, 2:3 ОТ, 3:5, 9:3, 4:3, 0:3, 5:3)

Локомотив - Витязь - 4-1 (0:1 ОТ, 6:2, 4:0, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ)

Торпедо - Динамо М - 4-2 (1:3, 5:2, 0:3, 5:4 ОТ, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ)

Ак Барс - Нефтехимик - 4-2 (2:3 ОТ, 4:1, 4:1, 2:4, 6:1, 4:2)

Салават Юлаев - Адмирал - 2-4 (1:2 ОТ, 5:2, 2:3 ОТ, 1:0, 3:4 ОТ, 2:3)

Авангард - Сибирь - 4-1 (1:2 ОТ, 4:1, 4:3, 4:1, 4:3 ОТ)

Автомобилист - Металлург - 3-4 (4:2, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 4:0, 6:3, 3:6, 3:4 ОТ)



Обладатели Кубка Гагарина



Полуфиналы конференций



СКА - Торпедо - 4-0 (2:1 ОТ, 5:4, 4:0, 5:3)

ЦСКА - Локомотив - 4-3 (2:0, 3:2, 2:6, 3:1, 0:1, 1:2, 5:0)

Ак Барс - Адмирал - 4-2 (3:2. 2:1, 0:1 ОТ, 2:1 ОТ, 1:2, 3:1)

Авангард - Металлург - 4-0 (2:1 ОТ, 4:3, 3:2 ОТ, 4:1)



Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ



Финалы конференций



Запад



СКА - ЦСКА (2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* апреля)



Восток



Ак Барс - Авангард (1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* апреля)



* - если потребуется.



Матч плей-офф КХЛ 1 апреля



17:00 МСК Ак Барс - Авангард



Финал Кубка Гагарина



17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года.