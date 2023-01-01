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Расписание плей-офф КХЛ 2022/2023. Турнирная таблица и результаты Кубка Гагарина



Расписание плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

В плей-офф КХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.

На странице представлена турнирная таблица Кубка Гагарина, расписание и результаты всех матчей плей-офф.

Расписание матчей плей-офф КХЛ 2022/2023


1/4 финала конференций

Запад

СКА - Динамо Мн - 4-2 (4-6, 5:2, 4:0, 2:4, 6:3. 4:2)

ЦСКА - Северсталь - 4-3 (5:2, 2:3 ОТ, 3:5, 9:3, 4:3, 0:3, 5:3)

Локомотив - Витязь - 4-1 (0:1 ОТ, 6:2, 4:0, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ)

Торпедо - Динамо М - 4-2 (1:3, 5:2, 0:3, 5:4 ОТ, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ)

Восток

Ак Барс - Нефтехимик - 4-2 (2:3 ОТ, 4:1, 4:1, 2:4, 6:1, 4:2)

Салават Юлаев - Адмирал - 2-4 (1:2 ОТ, 5:2, 2:3 ОТ, 1:0, 3:4 ОТ, 2:3)

Авангард - Сибирь - 4-1 (1:2 ОТ, 4:1, 4:3, 4:1, 4:3 ОТ)

Автомобилист - Металлург - 3-4 (4:2, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 4:0, 6:3, 3:6, 3:4 ОТ)

Обладатели Кубка Гагарина

Полуфиналы конференций

Запад

СКА - Торпедо - 4-0 (2:1 ОТ, 5:4, 4:0, 5:3)

ЦСКА - Локомотив - 4-3 (2:0, 3:2, 2:6, 3:1, 0:1, 1:2, 5:0)

Восток

Ак Барс - Адмирал - 4-2 (3:2. 2:1, 0:1 ОТ, 2:1 ОТ, 1:2, 3:1)

Авангард - Металлург - 4-0 (2:1 ОТ, 4:3, 3:2 ОТ, 4:1)

Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

Финалы конференций

Запад

СКА - ЦСКА - 2-2 (2:3 ОТ, 2:1, 0:4, 3:1 - 10, 12, 14* апреля)

Восток

Ак Барс - Авангард - 3-1 (3:2 ОТ, 2:3, 3:2 ОТ, 1:0 - 9, 11*, 13* апреля)

* - если потребуется.

Матч плей-офф КХЛ сегодня 8 апреля

17:00 МСК ЦСКА - СКА - 1:3

Финал Кубка Гагарина

17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля 2023 года.









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