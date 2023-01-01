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Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание и результаты, турнирная таблица Кубка Гагарина



Расписание плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

В плей-офф КХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции.

На странице представлена турнирная таблица Кубка Гагарина, расписание и результаты всех матчей плей-офф.

Расписание матчей плей-офф КХЛ 2022/2023


1/4 финала конференций

Запад

СКА - Динамо Мн - 4-2 (4-6, 5:2, 4:0, 2:4, 6:3. 4:2)

ЦСКА - Северсталь - 4-3 (5:2, 2:3 ОТ, 3:5, 9:3, 4:3, 0:3, 5:3)

Локомотив - Витязь - 4-1 (0:1 ОТ, 6:2, 4:0, 3:2 ОТ, 2:1 ОТ)

Торпедо - Динамо М - 4-2 (1:3, 5:2, 0:3, 5:4 ОТ, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ)

Восток

Ак Барс - Нефтехимик - 4-2 (2:3 ОТ, 4:1, 4:1, 2:4, 6:1, 4:2)

Салават Юлаев - Адмирал - 2-4 (1:2 ОТ, 5:2, 2:3 ОТ, 1:0, 3:4 ОТ, 2:3)

Авангард - Сибирь - 4-1 (1:2 ОТ, 4:1, 4:3, 4:1, 4:3 ОТ)

Автомобилист - Металлург - 3-4 (4:2, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 4:0, 6:3, 3:6, 3:4 ОТ)

Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

Полуфиналы конференций

Запад

СКА - Торпедо - 4-0 (2:1 ОТ, 5:4, 4:0, 5:3)

ЦСКА - Локомотив - 4-3 (2:0, 3:2, 2:6, 3:1, 0:1, 1:2, 5:0)

Восток

Ак Барс - Адмирал - 4-2 (3:2. 2:1, 0:1 ОТ, 2:1 ОТ, 1:2, 3:1)

Авангард - Металлург - 4-0 (2:1 ОТ, 4:3, 3:2 ОТ, 4:1)

Все обладатели Кубка Гагарина

Финалы конференций

Запад

СКА - ЦСКА - 2-4 (2:3 ОТ, 2:1, 0:4, 3:1, 3:7, 0:3)

Восток

Ак Барс - Авангард - 4-1 (3:2 ОТ, 2:3, 3:2 ОТ, 1:0, 3:2 ОТ)

Финал Кубка Гагарина

Ак Барс - ЦСКА - 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* апреля

* - если потребуется.

Матч плей-офф КХЛ 17 апреля

19:30 МСК Ак Барс - ЦСКА









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