Регулярный чемпионат КХЛ 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Расписание составлено таким образом, что каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
На странице представлено расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024 и расписание прямых трансляций на телеканалах Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime. С этого сезона матчи КХЛ можно смотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск».
Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024
Расписание прямых трансляций матчей КХЛ на сегодня.
6 октября 2023, пятница
12:30 Адмирал - Лада (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Автомобилист (КХЛ ТВ)
17:00 Металлург Мг - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
19:00 Витязь - Барыс (КХЛ ТВ)
19:00 ЦСКА - СКА (Матч ТВ)
19:30 Динамо Мн - Локомотив (КХЛ Prime)
7 октября 2023, суббота
13:00 Куньлунь Ред Стар - Спартак (КХЛ ТВ)
14:00 Авангард - Трактор (КХЛ Prime)
17:00 ХК Сочи - Северсталь (КХЛ ТВ)
17:00 Динамо М - Торпедо (КХЛ Prime)
8 октября 2023, воскресенье
10:00 Амур - Лада (КХЛ ТВ)
10:00 Адмирал - Ак Барс (КХЛ Prime)
14:30 Металлург Мг - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Автомобилист (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
9 октября 2023, понедельник
16:30 Барыс - Трактор (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Локомотив - Торпедо (КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - Динамо М (КХЛ ТВ)
19:30 ХК Сочи - ЦСКА
19:30 Спартак - Витязь
19:30 СКА - Куньлунь Ред Стар
10 октября 2023, вторник
12:00 Амур - Лада (КХЛ ТВ)
12:30 Адмирал - Ак Барс (КХЛ Prime)
17:00 Салават Юлаев - Автомобилист (Матч ТВ, КХЛ Prime)
11 октября 2023, среда
15:30 Сибирь - Трактор
16:30 Авангард - Металлург Мг (КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Динамо М
19:00 Нефтехимик - Витязь
19:00 Северсталь - Торпедо (КХЛ ТВ)
19:30 Спартак - ЦСКА (Матч ТВ)
19:30 Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн
19:30 СКА - Локомотив (КХЛ Prime)
12 октября 2023, четверг
12:00 Амур - Ак Барс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Нефтехимик - ХК Сочи (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
13 октября 2023, пятница
15:30 Сибирь - Металлург Мг (КХЛ ТВ)
16:30 Авангард - Динамо М (КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Локомотив
17:00 Автомобилист - Трактор
17:00 Салават Юлаев - Витязь
19:30 СКА - Динамо Мн (КХЛ Prime)
14 октября 2023, суббота
10:00 Амур - Ак Барс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
13:00 Торпедо - Спартак (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
16:00 Лада - Адмирал (КХЛ ТВ)
16:00 Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик
17:00 ЦСКА - ХК Сочи (КХЛ Prime)
15 октября 2023, воскресенье
12:00 Барыс - Металлург Мг (КХЛ ТВ)
12:30 Авангард - Локомотив (КХЛ Prime)
14:30 Салават Юлаев - Динамо Мн (КХЛ ТВ)
15:00 Автомобилист - Витязь (КХЛ Prime)
Время начала матчей КХЛ - московское.