Где смотреть КХЛ 2023/2024, расписание матчей, трансляции







Регулярный чемпионат КХЛ 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Расписание составлено таким образом, что каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



На странице представлено расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024 и расписание прямых трансляций на телеканалах Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime. С этого сезона матчи КХЛ можно смотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск».



Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024

Расписание прямых трансляций матчей КХЛ на сегодня.



6 октября 2023, пятница



12:30 Адмирал - Лада (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

15:30 Сибирь - Автомобилист (КХЛ ТВ)

17:00 Металлург Мг - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

19:00 Витязь - Барыс (КХЛ ТВ)

19:00 ЦСКА - СКА (Матч ТВ)

19:30 Динамо Мн - Локомотив (КХЛ Prime)



7 октября 2023, суббота



13:00 Куньлунь Ред Стар - Спартак (КХЛ ТВ)

14:00 Авангард - Трактор (КХЛ Prime)

17:00 ХК Сочи - Северсталь (КХЛ ТВ)

17:00 Динамо М - Торпедо (КХЛ Prime)



8 октября 2023, воскресенье



10:00 Амур - Лада (КХЛ ТВ)

10:00 Адмирал - Ак Барс (КХЛ Prime)

14:30 Металлург Мг - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

17:00 Нефтехимик - Автомобилист (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



9 октября 2023, понедельник



16:30 Барыс - Трактор (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

19:00 Локомотив - Торпедо (КХЛ Prime)

19:00 Северсталь - Динамо М (КХЛ ТВ)

19:30 ХК Сочи - ЦСКА

19:30 Спартак - Витязь

19:30 СКА - Куньлунь Ред Стар



10 октября 2023, вторник



12:00 Амур - Лада (КХЛ ТВ)

12:30 Адмирал - Ак Барс (КХЛ Prime)

17:00 Салават Юлаев - Автомобилист (Матч ТВ, КХЛ Prime)



11 октября 2023, среда



15:30 Сибирь - Трактор

16:30 Авангард - Металлург Мг (КХЛ Prime)

16:30 Барыс - Динамо М

19:00 Нефтехимик - Витязь

19:00 Северсталь - Торпедо (КХЛ ТВ)

19:30 Спартак - ЦСКА (Матч ТВ)

19:30 Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн

19:30 СКА - Локомотив (КХЛ Prime)



12 октября 2023, четверг



12:00 Амур - Ак Барс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

19:00 Нефтехимик - ХК Сочи (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



13 октября 2023, пятница



15:30 Сибирь - Металлург Мг (КХЛ ТВ)

16:30 Авангард - Динамо М (КХЛ Prime)

16:30 Барыс - Локомотив

17:00 Автомобилист - Трактор

17:00 Салават Юлаев - Витязь

19:30 СКА - Динамо Мн (КХЛ Prime)



14 октября 2023, суббота



10:00 Амур - Ак Барс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

13:00 Торпедо - Спартак (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

16:00 Лада - Адмирал (КХЛ ТВ)

16:00 Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик

17:00 ЦСКА - ХК Сочи (КХЛ Prime)



15 октября 2023, воскресенье



12:00 Барыс - Металлург Мг (КХЛ ТВ)

12:30 Авангард - Локомотив (КХЛ Prime)

14:30 Салават Юлаев - Динамо Мн (КХЛ ТВ)

15:00 Автомобилист - Витязь (КХЛ Prime)



Время начала матчей КХЛ - московское.



















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