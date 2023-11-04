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Хоккей КХЛ сегодня. Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на 4 ноября



КХЛ 2023 2024

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля. В расписании предусмотрен всего один перерыв на проведение матча звезд и Кубка Первого канала в декабре.

Всего в КХЛ в сезоне 2023/2024 принимают участие 23 команды. В этом году в лигу вернулась тольяттинская «Лада» и теперь работники «АвтоВАЗа» смогут спустя шесть лет вживую смотреть на сильнейших хоккеистов страны. Пять команд из 11-ти, выступающих в Западной конференции, прописались в московском регионе. Две команды КХЛ представляют другие страны - минское «Динамо» и «Барыс» из Астаны.

Интересный факт: самые вместительные арены в КХЛ у минского «Динамо» (15 086), «Спартака» (12 396), СКА (12 300), московского «Динамо» (12 273), ЦСКА (12 100), «Авангарда» (12 011) и ХК «Сочи» (12 000). Самые маленькие стадионы у «Торпедо» и «Нефтехимика» - по 5 500.

Плей-офф КХЛ-2024


Что из себя представляет главный приз КХЛ? Большой и очень красивый кубок, куда в конце апреля игроки наливают много шампанского. Только две команды, казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА, становились обладателями Кубка Гагарина по три раза. Эти же команды играли в последнем финале в апреле 2023 года. В 2024 году первые матчи плей-офф КХЛ начнутся 29 февраля.

Звезды Континентальной хоккейной лиги


«Авангард», «Ак Барс», ЦСКА - главные команды на сегодня по количеству звездных хоккеистов в составе. В «Ак Барсе» можно посмотреть на игру Вячеслава Войнова, Александра Радулова, Дмитрия Яшкина и Вадима Шипачева. Последний, кстати, возглавляет список лучших бомбардиров КХЛ за всю историю. В составе ЦСКА стоит выделить Ивана Федотова, Никиту Нестерова, Михаила Григоренко и Константина Окулова. В «Авангарде» обратите внимание на Рида Буше и Владимира Ткачева.

Интересный факт: Владимир Ткачев и Рид Буше возглавляют список самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024. Первый получит по контракту 101 миллион рублей, второй - 95 млн. В первой четверке расположились Александр Радулов (90 млн) и Максим Шалунов («Локомотив», 90 млн).

Расписание матчей КХЛ 2023/2024 сегодня


4 ноября 2023 года

14:30 Металлург Мг - Динамо Мн
14:30 Салават Юлаев - Сибирь
15:00 Автомобилист - Нефтехимик
17:00 Ак Барс - Барыс
17:00 Локомотив - Динамо М
17:00 ХК Сочи - Авангард
17:00 Витязь - СКА
17:00 Спартак - Торпедо

5 ноября 2023 года

13:00 ЦСКА - Лада
16:00 Куньлунь - Северсталь

Хоккей КХЛ на ТВ и онлайн

Игры Континентальной хоккейной лиги показывают телеканал «Матч ТВ», два собственных вещателя - KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервисы «Кинопоиск», Wink и Okko.

Расписание матчей на «Матч ТВ»:

06.11 16:15 Спартак - СКА

Матч звезд


Игра с участием лучших хоккеистов КХЛ пройдет 9-10 декабря в Санкт-Петербурге на домашней арене СКА. По традиции на первом этапе лучших называют болельщики, затем голосуют представители СМИ и на третьем этапе свой выбор делает лига. В первый день хоккеисты соревнуются в мастер-шоу, а на следующий день проходит мини-турнир. На льду присутствует по три игрока от каждой команды.









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