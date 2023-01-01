Игры КХЛ 2023/2024 сегодня: расписание трансляций матчей на 6 сентября

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/2024 стартует 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ и КХЛ Prime.
Расписание трансляций матчей КХЛ в сезоне 2023/2024
Игры Континентальной хоккейной лиги на сегодня.
6 сентября 2023, среда
18:00 Лада - Салават Юлаев
19:00 Нефтехимик - Северсталь
19:00 Ак Барс - ХК Сочи (КХЛ)
19:00 Торпедо - СКА (Матч ТВ)
19:00 Локомотив - Трактор (КХЛ Prime)
19:00 Витязь - Адмирал
19:30 Спартак - Амур
19:30 Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн
7 сентября 2023, четверг
15:30 Сибирь - Барыс (КХЛ)
16:30 Авангард - Автомобилист (КХЛ Prime)
19:30 Динамо М - Металлург Мг (КХЛ, КХЛ Prime)
8 сентября 2023, пятница
19:00 Нефтехимик - ЦСКА
19:00 Ак Барс - Куньлунь Ред Стар
19:00 Торпедо - Динамо Мн (КХЛ)
19:00 Локомотив - СКА
19:00 Витязь - Трактор (КХЛ Prime)
19:30 Спартак - Адмирал
9 сентября 2023, суббота
13:00 Динамо М - ХК Сочи
13:30 Сибирь - Автомобилист (КХЛ Prime)
14:00 Авангард - Барыс (КХЛ)
16:30 Лада - Амур (КХЛ)
17:00 Витязь - Металлург Мг (КХЛ Prime)
10 сентября 2023, воскресенье
16:00 Куньлунь Ред Стар - ЦСКА (КХЛ, КХЛ Prime)
Время начала матчей - московское.