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Расписание матчей КХЛ 2023/2024, где смотреть прямые трансляции



КХЛ 2023 2024

В регулярном чемпионате КХЛ 2023/2024 принимают участие 23 команды, каждая из которых проведет по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

На странице представлено расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024 и календарь прямых трансляций на телеканалах Матч, KHL и KHL Prime. С этого сезона матчи КХЛ можно смотреть в онлайн-сервисах «Кинопоиск», Wink и Okko.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024


14 октября, суббота

10:00 Амур - Ак Барс (KHL, KHL Prime)
13:00 Торпедо - Спартак (KHL, KHL Prime)
16:00 Лада - Адмирал (KHL)
16:00 Куньлунь - Нефтехимик
17:00 ЦСКА - ХК Сочи (KHL Prime)

15 октября, воскресенье

12:00 Барыс - Металлург (KHL)
12:30 Авангард - Локомотив (KHL Prime)
14:30 Салават Юлаев - Динамо Мн (KHL)
15:00 Автомобилист - Витязь (KHL Prime)

16 октября, понедельник

18:00 Лада - Нефтехимик
19:00 Торпедо - Северсталь (KHL Prime)
19:30 ХК Сочи - Спартак
19:30 Динамо М - Сибирь (KHL)
19:30 ЦСКА - Куньлунь
19:30 СКА - Адмирал

17 октября, вторник

17:00 Трактор - Амур (KHL)
17:00 Автомобилист - Металлург (KHL Prime)

18 октября, среда

18:00 Лада - Барыс
19:00 Нефтехимик - Адмирал
19:00 Торпедо - Сибирь (KHL Prime)
19:00 Витязь - Авангард (KHL)
19:30 ХК Сочи - Спартак
19:30 Динамо М - Северсталь

19 октября, четверг

17:00 Трактор - Металлург (KHL Prime)
17:00 Автомобилист - Амур (KHL)
19:30 ЦСКА - Локомотив (KHL Prime)
19:30 Динамо Мн - Куньлунь (KHL)

20 октября, пятница

18:00 Лада - Авангард
19:00 Ак Барс - Сибирь (Матч)
19:00 Северсталь - Салават Юлаев (KHL Prime)
19:30 ХК Сочи - Барыс (KHL)

21 октября, суббота

13:00 Торпедо - Амур (KHL)
14:00 Витязь - Локомотив (KHL Prime)
17:00 Нефтехимик - СКА (KHL, KHL Prime)

22 октября, воскресенье

10:00 Адмирал - Спартак (KHL, KHL Prime)
14:30 Автомобилист - Сибирь (KHL)
14:30 Металлург - Авангард (KHL Prime)
17:00 Ак Барс - ЦСКА
17:00 Куньлунь - Барыс (KHL)
17:10 Динамо Мн - Салават Юлаев (KHL Prime)

Время начала матчей КХЛ - московское.









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