Расписание матчей КХЛ 2023/2024, где смотреть прямые трансляции





В регулярном чемпионате КХЛ 2023/2024 принимают участие 23 команды, каждая из которых проведет по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



На странице представлено расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024 и календарь прямых трансляций на телеканалах Матч, KHL и KHL Prime. С этого сезона матчи КХЛ можно смотреть в онлайн-сервисах «Кинопоиск», Wink и Okko.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024



14 октября, суббота



10:00 Амур - Ак Барс (KHL, KHL Prime)

13:00 Торпедо - Спартак (KHL, KHL Prime)

16:00 Лада - Адмирал (KHL)

16:00 Куньлунь - Нефтехимик

17:00 ЦСКА - ХК Сочи (KHL Prime)



15 октября, воскресенье



12:00 Барыс - Металлург (KHL)

12:30 Авангард - Локомотив (KHL Prime)

14:30 Салават Юлаев - Динамо Мн (KHL)

15:00 Автомобилист - Витязь (KHL Prime)



16 октября, понедельник



18:00 Лада - Нефтехимик

19:00 Торпедо - Северсталь (KHL Prime)

19:30 ХК Сочи - Спартак

19:30 Динамо М - Сибирь (KHL)

19:30 ЦСКА - Куньлунь

19:30 СКА - Адмирал



17 октября, вторник



17:00 Трактор - Амур (KHL)

17:00 Автомобилист - Металлург (KHL Prime)



18 октября, среда



18:00 Лада - Барыс

19:00 Нефтехимик - Адмирал

19:00 Торпедо - Сибирь (KHL Prime)

19:00 Витязь - Авангард (KHL)

19:30 ХК Сочи - Спартак

19:30 Динамо М - Северсталь



19 октября, четверг



17:00 Трактор - Металлург (KHL Prime)

17:00 Автомобилист - Амур (KHL)

19:30 ЦСКА - Локомотив (KHL Prime)

19:30 Динамо Мн - Куньлунь (KHL)



20 октября, пятница



18:00 Лада - Авангард

19:00 Ак Барс - Сибирь (Матч)

19:00 Северсталь - Салават Юлаев (KHL Prime)

19:30 ХК Сочи - Барыс (KHL)



21 октября, суббота



13:00 Торпедо - Амур (KHL)

14:00 Витязь - Локомотив (KHL Prime)

17:00 Нефтехимик - СКА (KHL, KHL Prime)



22 октября, воскресенье



10:00 Адмирал - Спартак (KHL, KHL Prime)

14:30 Автомобилист - Сибирь (KHL)

14:30 Металлург - Авангард (KHL Prime)

17:00 Ак Барс - ЦСКА

17:00 Куньлунь - Барыс (KHL)

17:10 Динамо Мн - Салават Юлаев (KHL Prime)



Время начала матчей КХЛ - московское.