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Хоккей КХЛ 2023/2024: расписание матчей на сегодня



КХЛ 2023 2024

Регулярный чемпионат КХЛ 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024


Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ и КХЛ Prime.

Расписание прямых трансляций матчей КХЛ на сегодня.

11 сентября, понедельник

16:30 Авангард - Амур (КХЛ)
17:00 Салават Юлаев - Металлург Мг (КХЛ Prime)
19:00 Нефтехимик - Автомобилист (КХЛ)
19:00 Локомотив - ХК Сочи
19:30 Динамо М - Барыс (КХЛ Prime)

12 сентября, вторник

17:00 Трактор - Лада (КХЛ Prime)
19:00 Ак Барс - Динамо Мн
19:00 Локомотив - Куньлунь Ред Стар
19:30 Торпедо - Адмирал (КХЛ)
19:30 СКА - Спартак (КХЛ Prime)

13 сентября, среда

15:30 Сибирь - Амур (КХЛ Prime)
19:00 Северсталь - ХК Сочи (КХЛ)
19:30 ЦСКА - Динамо М (Матч ТВ, КХЛ Prime)

14 сентября, четверг

16:30 Авангард - Адмирал (КХЛ)
17:00 Трактор - Динамо Мн
17:00 Автомобилист - Нефтехимик
17:00 Металлург Мг - Лада (КХЛ Prime)
17:00 Салават Юлаев - Ак Барс
19:00 Торпедо - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)
19:30 Витязь - Спартак (КХЛ Prime)

15 сентября, пятница

19:00 СКА - Динамо М (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:30 ХК Сочи - Сибирь (КХЛ)

16 сентября, суббота

13:30 Авангард - Нефтехимик (Матч ТВ)
13:30 Барыс - Адмирал (КХЛ)
14:00 Витязь - Северсталь
14:30 Трактор - Автомобилист (КХЛ Prime)
15:00 Металлург Мг - Лада
16:00 Куньлунь Ред Стар - Локомотив (КХЛ)
17:00 Ак Барс - Торпедо
17:00 ЦСКА - Спартак (КХЛ Prime)

17 сентября, воскресенье

17:00 СКА - Сибирь (КХЛ, КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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