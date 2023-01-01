Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня





Регулярный чемпионат КХЛ 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024



Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ и КХЛ Prime.



Расписание прямых трансляций матчей КХЛ на сегодня.



11 сентября, понедельник



16:30 Авангард - Амур (КХЛ)

17:00 Салават Юлаев - Металлург Мг (КХЛ Prime)

19:00 Нефтехимик - Автомобилист (КХЛ)

19:00 Локомотив - ХК Сочи

19:30 Динамо М - Барыс (КХЛ Prime)



12 сентября, вторник



17:00 Трактор - Лада (КХЛ Prime)

19:00 Ак Барс - Динамо Мн

19:00 Локомотив - Куньлунь Ред Стар

19:30 Торпедо - Адмирал (КХЛ)

19:30 СКА - Спартак (КХЛ Prime)



13 сентября, среда



15:30 Сибирь - Амур (КХЛ Prime)

19:00 Северсталь - ХК Сочи (КХЛ)

19:30 ЦСКА - Динамо М (Матч ТВ, КХЛ Prime)



14 сентября, четверг



16:30 Авангард - Адмирал (КХЛ)

17:00 Трактор - Динамо Мн

17:00 Автомобилист - Нефтехимик

17:00 Металлург Мг - Лада (КХЛ Prime)

17:00 Салават Юлаев - Ак Барс

19:00 Торпедо - Куньлунь Ред Стар (КХЛ)

19:30 Витязь - Спартак (КХЛ Prime)



15 сентября, пятница



19:00 СКА - Динамо М (Матч ТВ, КХЛ Prime)

19:30 ХК Сочи - Сибирь (КХЛ)



16 сентября, суббота



13:30 Авангард - Нефтехимик (Матч ТВ)

13:30 Барыс - Адмирал (КХЛ)

14:00 Витязь - Северсталь

14:30 Трактор - Автомобилист (КХЛ Prime)

15:00 Металлург Мг - Лада

16:00 Куньлунь Ред Стар - Локомотив (КХЛ)

17:00 Ак Барс - Торпедо

17:00 ЦСКА - Спартак (КХЛ Prime)



17 сентября, воскресенье



17:00 СКА - Сибирь (КХЛ, КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.