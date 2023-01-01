Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ-2023/2024 стартует 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ и КХЛ Prime.





Расписание трансляций матчей КХЛ в сезоне 2023/2024



Игры Континентальной хоккейной лиги на сегодня.



8 сентября 2023, пятница



19:00 Нефтехимик - ЦСКА

19:00 Ак Барс - Куньлунь Ред Стар

19:00 Торпедо - Динамо Мн (КХЛ)

19:00 Локомотив - СКА

19:00 Витязь - Трактор (КХЛ Prime)

19:30 Спартак - Адмирал



9 сентября 2023, суббота



13:00 Динамо М - ХК Сочи

13:30 Сибирь - Автомобилист (КХЛ Prime)

14:00 Авангард - Барыс (КХЛ)

16:30 Лада - Амур (КХЛ)

17:00 Витязь - Металлург Мг (КХЛ Prime)



10 сентября 2023, воскресенье



16:00 Куньлунь Ред Стар - ЦСКА (КХЛ, КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.