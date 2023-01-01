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Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть прямые трансляции



КХЛ 2023 2024

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/2024 стартует 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ и КХЛ Prime.

Расписание трансляций матчей КХЛ в сезоне 2023/2024


Игры Континентальной хоккейной лиги на сегодня.

8 сентября 2023, пятница

19:00 Нефтехимик - ЦСКА
19:00 Ак Барс - Куньлунь Ред Стар
19:00 Торпедо - Динамо Мн (КХЛ)
19:00 Локомотив - СКА
19:00 Витязь - Трактор (КХЛ Prime)
19:30 Спартак - Адмирал

9 сентября 2023, суббота

13:00 Динамо М - ХК Сочи
13:30 Сибирь - Автомобилист (КХЛ Prime)
14:00 Авангард - Барыс (КХЛ)
16:30 Лада - Амур (КХЛ)
17:00 Витязь - Металлург Мг (КХЛ Prime)

10 сентября 2023, воскресенье

16:00 Куньлунь Ред Стар - ЦСКА (КХЛ, КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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