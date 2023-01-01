Матчи КХЛ сегодня, расписание матчей КХЛ 2023/2024 на 1 сентября





Регулярный чемпионат КХЛ-2023/2024 стартует 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



Трансляции с матчей КХЛ будут вести телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.





Расписание на сегодня матчей КХЛ в сезоне 2023/2024



Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.



1 сентября 2023, пятница



ЦСКА - Ак Барс (Кубок Открытия)



2 сентября 2023, суббота



Авангард - Сибирь

Барыс - Салават Юлаев

Автомобилист - Металлург

Нефтехимик - Динамо Мн

Лада - Трактор

Северсталь - ХК Сочи

Витязь - Амур

Спартак - Куньлунь Ред Стар

Динамо М - СКА



3 сентября 2023, воскресенье



Локомотив - Торпедо

ЦСКА - Адмирал



4 сентября 2023, понедельник



Барыс - Сибирь

Автомобилист - Салават Юлаев

Лада - СКА

Ак Барс - Трактор

Витязь - Динамо Мн

Динамо М - Амур

Спартак - Северсталь

Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи



Время начала матчей - московское.