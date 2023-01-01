Матчи КХЛ сегодня, расписание матчей КХЛ 2023/2024 на 1 сентября

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/2024 стартует 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Трансляции с матчей КХЛ будут вести телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.
Расписание на сегодня матчей КХЛ в сезоне 2023/2024
Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.
1 сентября 2023, пятница
ЦСКА - Ак Барс (Кубок Открытия)
2 сентября 2023, суббота
Авангард - Сибирь
Барыс - Салават Юлаев
Автомобилист - Металлург
Нефтехимик - Динамо Мн
Лада - Трактор
Северсталь - ХК Сочи
Витязь - Амур
Спартак - Куньлунь Ред Стар
Динамо М - СКА
3 сентября 2023, воскресенье
Локомотив - Торпедо
ЦСКА - Адмирал
4 сентября 2023, понедельник
Барыс - Сибирь
Автомобилист - Салават Юлаев
Лада - СКА
Ак Барс - Трактор
Витязь - Динамо Мн
Динамо М - Амур
Спартак - Северсталь
Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи
Время начала матчей - московское.