Регулярный чемпионат КХЛ 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Расписание составлено таким образом, что каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
На странице представлено расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024 и расписание прямых трансляций на телеканалах Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime. С этого сезона матчи КХЛ можно также смотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск».
Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024
Расписание прямых трансляций матчей КХЛ на сегодня.
4 октября, среда
17:00 Трактор - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:00 Металлург Мг - Нефтехимик (КХЛ ТВ)
19:00 Витязь - Куньлунь Ред Стар
19:10 Динамо Мн - СКА
19:30 Спартак - Сибирь
19:30 ЦСКА - Барыс (КХЛ ТВ)
20:30 Динамо М - Локомотив (КХЛ Prime)
5 октября, четверг
12:30 Адмирал - Лада (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Ак Барс - Авангард
19:30 ХК Сочи - Северсталь (КХЛ ТВ)
19:30 Куньлунь Ред Стар - Торпедо (КХЛ Prime)
6 октября, пятница
12:30 Адмирал - Лада (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
15:30 Сибирь - Автомобилист (КХЛ ТВ)
17:00 Металлург Мг - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
19:00 Витязь - Барыс (КХЛ ТВ)
19:00 ЦСКА - СКА (Матч ТВ)
19:30 Динамо Мн - Локомотив (КХЛ Prime)
7 октября, суббота
13:00 Куньлунь Ред Стар - Спартак (КХЛ ТВ)
14:00 Авангард - Трактор (КХЛ Prime)
17:00 ХК Сочи - Северсталь (КХЛ ТВ)
17:00 Динамо М - Торпедо (КХЛ Prime)
8 октября, воскресенье
10:00 Амур - Лада (КХЛ ТВ)
10:00 Адмирал - Ак Барс (КХЛ Prime)
14:30 Металлург Мг - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
17:00 Нефтехимик - Автомобилист (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
Время начала матчей КХЛ - московское.