



Регулярный чемпионат КХЛ 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Расписание составлено таким образом, что каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



На странице представлено расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024 и расписание прямых трансляций на телеканалах Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime. С этого сезона матчи КХЛ можно также смотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск».





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024



Расписание прямых трансляций матчей КХЛ на сегодня.



4 октября, среда



17:00 Трактор - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

17:00 Металлург Мг - Нефтехимик (КХЛ ТВ)

19:00 Витязь - Куньлунь Ред Стар

19:10 Динамо Мн - СКА

19:30 Спартак - Сибирь

19:30 ЦСКА - Барыс (КХЛ ТВ)

20:30 Динамо М - Локомотив (КХЛ Prime)



5 октября, четверг



12:30 Адмирал - Лада (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

19:00 Ак Барс - Авангард

19:30 ХК Сочи - Северсталь (КХЛ ТВ)

19:30 Куньлунь Ред Стар - Торпедо (КХЛ Prime)



6 октября, пятница



12:30 Адмирал - Лада (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

15:30 Сибирь - Автомобилист (КХЛ ТВ)

17:00 Металлург Мг - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

19:00 Витязь - Барыс (КХЛ ТВ)

19:00 ЦСКА - СКА (Матч ТВ)

19:30 Динамо Мн - Локомотив (КХЛ Prime)



7 октября, суббота



13:00 Куньлунь Ред Стар - Спартак (КХЛ ТВ)

14:00 Авангард - Трактор (КХЛ Prime)

17:00 ХК Сочи - Северсталь (КХЛ ТВ)

17:00 Динамо М - Торпедо (КХЛ Prime)



8 октября, воскресенье



10:00 Амур - Лада (КХЛ ТВ)

10:00 Адмирал - Ак Барс (КХЛ Prime)

14:30 Металлург Мг - Салават Юлаев (КХЛ Prime)

17:00 Нефтехимик - Автомобилист (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



Время начала матчей КХЛ - московское.