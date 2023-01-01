Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на 18 сентября, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024



Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.



Расписание прямых трансляций матчей КХЛ на сегодня.



17 сентября, воскресенье



17:00 СКА - Сибирь (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



18 сентября, понедельник



16:30 Барыс - Нефтехимик

17:00 Трактор - Лада

17:00 Металлург Мг - Автомобилист (КХЛ Prime)

17:00 Салават Юлаев - Торпедо (КХЛ ТВ)

19:00 ЦСКА - Локомотив (Матч ТВ)

19:30 Ак Барс - Витязь (КХЛ ТВ)

19:30 ХК Сочи - Северсталь

19:30 Динамо М - Спартак (КХЛ Prime)



19 сентября, вторник



12:00 Амур - Куньлунь Ред Стар (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



20 сентября, среда



17:00 Металлург Мг - Автомобилист (КХЛ Prime)

17:00 Салават Юлаев - Нефтехимик (КХЛ ТВ)

19:10 Динамо Мн - Локомотив

19:30 Торпедо - Витязь (КХЛ Prime)

19:30 СКА - Северсталь (КХЛ ТВ)



21 сентября, четверг



12:00 Амур - Динамо М (КХЛ Prime)

12:30 Адмирал - Куньлунь Ред Стар (КХЛ ТВ)

15:30 Сибирь - Авангард (КХЛ Prime)

18:00 Лада - ЦСКА (КХЛ ТВ)

19:30 ХК Сочи - Трактор

19:30 Спартак - Барыс (КХЛ Prime)



22 сентября, пятница



17:00 Салават Юлаев - Автомобилист (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

19:30 Динамо Мн - Витязь (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



23 сентября, суббота



10:00 Амур - СКА (КХЛ Prime)

10:00 Адмирал - Динамо М (КХЛ ТВ)

13:30 Сибирь - Барыс (КХЛ ТВ)

13:30 Спартак - Трактор (КХЛ Prime)

16:00 Лада - Куньлунь Ред Стар

17:00 Нефтехимик - Авангард (КХЛ ТВ)

17:00 Локомотив - ЦСКА (КХЛ Prime)

17:00 Северсталь - Металлург Мг



24 сентября, воскресенье



17:00 Ак Барс - Салават Юлаев

17:10 Динамо Мн - Торпедо (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.