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Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на 19 сентября, где смотреть прямые трансляции



КХЛ 2023 2024

Регулярный чемпионат КХЛ 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024


Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.

Расписание прямых трансляций матчей КХЛ на сегодня.

19 сентября, вторник

12:00 Амур - Куньлунь Ред Стар (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

20 сентября, среда

17:00 Металлург Мг - Автомобилист (КХЛ Prime)
17:00 Салават Юлаев - Нефтехимик (КХЛ ТВ)
19:10 Динамо Мн - Локомотив
19:30 Торпедо - Витязь (КХЛ Prime)
19:30 СКА - Северсталь (КХЛ ТВ)

21 сентября, четверг

12:00 Амур - Динамо М (КХЛ Prime)
12:30 Адмирал - Куньлунь Ред Стар (КХЛ ТВ)
15:30 Сибирь - Авангард (КХЛ Prime)
18:00 Лада - ЦСКА (КХЛ ТВ)
19:30 ХК Сочи - Трактор
19:30 Спартак - Барыс (КХЛ Prime)

22 сентября, пятница

17:00 Салават Юлаев - Автомобилист (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
19:30 Динамо Мн - Витязь (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

23 сентября, суббота

10:00 Амур - СКА (КХЛ Prime)
10:00 Адмирал - Динамо М (КХЛ ТВ)
13:30 Сибирь - Барыс (КХЛ ТВ)
13:30 Спартак - Трактор (КХЛ Prime)
16:00 Лада - Куньлунь Ред Стар
17:00 Нефтехимик - Авангард (КХЛ ТВ)
17:00 Локомотив - ЦСКА (КХЛ Prime)
17:00 Северсталь - Металлург Мг

24 сентября, воскресенье

17:00 Ак Барс - Салават Юлаев
17:10 Динамо Мн - Торпедо (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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