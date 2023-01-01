Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на 20 сентября, где смотреть прямые трансляции

Регулярный чемпионат КХЛ 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024
Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.
Расписание прямых трансляций матчей КХЛ на сегодня.
20 сентября, среда
17:00 Металлург Мг - Автомобилист (КХЛ Prime)
17:00 Салават Юлаев - Нефтехимик (КХЛ ТВ)
19:10 Динамо Мн - Локомотив
19:30 Торпедо - Витязь (КХЛ Prime)
19:30 СКА - Северсталь (КХЛ ТВ)
21 сентября, четверг
12:00 Амур - Динамо М (КХЛ Prime)
12:30 Адмирал - Куньлунь Ред Стар (КХЛ ТВ)
15:30 Сибирь - Авангард (КХЛ Prime)
18:00 Лада - ЦСКА (КХЛ ТВ)
19:30 ХК Сочи - Трактор
19:30 Спартак - Барыс (КХЛ Prime)
22 сентября, пятница
17:00 Салават Юлаев - Автомобилист (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
19:30 Динамо Мн - Витязь (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
23 сентября, суббота
10:00 Амур - СКА (КХЛ Prime)
10:00 Адмирал - Динамо М (КХЛ ТВ)
13:30 Сибирь - Барыс (КХЛ ТВ)
13:30 Спартак - Трактор (КХЛ Prime)
16:00 Лада - Куньлунь Ред Стар
17:00 Нефтехимик - Авангард (КХЛ ТВ)
17:00 Локомотив - ЦСКА (КХЛ Prime)
17:00 Северсталь - Металлург Мг
24 сентября, воскресенье
17:00 Ак Барс - Салават Юлаев
17:10 Динамо Мн - Торпедо (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
Время начала матчей - московское.