Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на 22 сентября, где смотреть прямые трансляции





Регулярный чемпионат КХЛ 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024



Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.



Расписание прямых трансляций матчей КХЛ на сегодня.



22 сентября 2023, пятница



17:00 Салават Юлаев - Автомобилист (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

19:30 Динамо Мн - Витязь (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



23 сентября 2023, суббота



10:00 Амур - СКА (КХЛ Prime)

10:00 Адмирал - Динамо М (КХЛ ТВ)

13:30 Сибирь - Барыс (КХЛ ТВ)

13:30 Спартак - Трактор (КХЛ Prime)

16:00 Лада - Куньлунь Ред Стар

17:00 Нефтехимик - Авангард (КХЛ ТВ)

17:00 Локомотив - ЦСКА (КХЛ Prime)

17:00 Северсталь - Металлург Мг



24 сентября 2023, воскресенье



17:00 Ак Барс - Салават Юлаев

17:10 Динамо Мн - Торпедо (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



25 сентября 2023, понедельник



12:30 Адмирал - СКА (КХЛ Prime)

15:30 Сибирь - Динамо М (Матч ТВ, КХЛ ТВ)

17:00 Автомобилист - Авангард (КХЛ Prime)

18:00 Лада - Трактор (КХЛ ТВ)

19:00 Нефтехимик - Барыс (Матч ТВ)

19:30 Локомотив - Металлург Мг (КХЛ Prime)



26 сентября 2023, вторник



19:00 Витязь - Торпедо (КХЛ Prime)

19:10 Динамо Мн - Ак Барс (КХЛ ТВ)

19:30 ЦСКА - Северсталь (Матч ТВ)

19:30 Спартак - ХК Сочи



27 сентября 2023, среда



15:30 Сибирь - СКА (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

17:00 Салават Юлаев - Трактор

19:00 Нефтехимик - Амур

19:30 Локомотив - Автомобилист (КХЛ Prime)

19:30 Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг (КХЛ ТВ)



28 сентября 2023, четверг



16:30 Барыс - Адмирал (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

19:00 Торпедо - Ак Барс (Матч ТВ)

19:00 Северсталь - Спартак (КХЛ ТВ)

19:00 Витязь - Лада

19:30 ЦСКА - ХК Сочи (КХЛ Prime)



29 сентября 2023, пятница



17:00 Салават Юлаев - Металлург Мг (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

19:00 Динамо М - Авангард (Матч ТВ, КХЛ Prime)

19:30 Куньлунь Ред Стар - Амур (КХЛ ТВ)



30 сентября 2023, суббота



14:00 Барыс - Сибирь

14:30 Автомобилист - Адмирал (КХЛ ТВ)

14:30 Трактор - Спартак (КХЛ Prime)

17:00 Торпедо - ХК Сочи (КХЛ Prime)

17:00 Северсталь - Локомотив (КХЛ ТВ)

17:10 Динамо Мн - Лада



1 октября 2023, воскресенье



16:00 Куньлунь Ред Стар - Авангард (КХЛ ТВ)

17:00 Ак Барс - Амур (КХЛ Prime)



Время начала матчей - московское.