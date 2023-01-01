Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня 27 сентября, где смотреть прямые трансляции

Регулярный чемпионат КХЛ 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024
Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.
Расписание прямых трансляций матчей КХЛ на сегодня.
27 сентября 2023, среда
15:30 Сибирь - СКА (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
17:00 Салават Юлаев - Трактор
19:00 Нефтехимик - Амур
19:30 Локомотив - Автомобилист (КХЛ Prime)
19:30 Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг (КХЛ ТВ)
28 сентября 2023, четверг
16:30 Барыс - Адмирал (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Торпедо - Ак Барс (Матч ТВ)
19:00 Северсталь - Спартак (КХЛ ТВ)
19:00 Витязь - Лада
19:30 ЦСКА - ХК Сочи (КХЛ Prime)
29 сентября 2023, пятница
17:00 Салават Юлаев - Металлург Мг (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Динамо М - Авангард (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:30 Куньлунь Ред Стар - Амур (КХЛ ТВ)
30 сентября 2023, суббота
14:00 Барыс - Сибирь
14:30 Автомобилист - Адмирал (КХЛ ТВ)
14:30 Трактор - Спартак (КХЛ Prime)
17:00 Торпедо - ХК Сочи (КХЛ Prime)
17:00 Северсталь - Локомотив (КХЛ ТВ)
17:10 Динамо Мн - Лада
1 октября 2023, воскресенье
16:00 Куньлунь Ред Стар - Авангард (КХЛ ТВ)
17:00 Ак Барс - Амур (КХЛ Prime)
Время начала матчей - московское.