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Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня 27 сентября, где смотреть прямые трансляции



КХЛ 2023 2024

Регулярный чемпионат КХЛ 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024


Трансляции с матчей КХЛ ведут телеканалы Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime.

Расписание прямых трансляций матчей КХЛ на сегодня.

27 сентября 2023, среда

15:30 Сибирь - СКА (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
17:00 Салават Юлаев - Трактор
19:00 Нефтехимик - Амур
19:30 Локомотив - Автомобилист (КХЛ Prime)
19:30 Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг (КХЛ ТВ)

28 сентября 2023, четверг

16:30 Барыс - Адмирал (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Торпедо - Ак Барс (Матч ТВ)
19:00 Северсталь - Спартак (КХЛ ТВ)
19:00 Витязь - Лада
19:30 ЦСКА - ХК Сочи (КХЛ Prime)

29 сентября 2023, пятница

17:00 Салават Юлаев - Металлург Мг (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Динамо М - Авангард (Матч ТВ, КХЛ Prime)
19:30 Куньлунь Ред Стар - Амур (КХЛ ТВ)

30 сентября 2023, суббота

14:00 Барыс - Сибирь
14:30 Автомобилист - Адмирал (КХЛ ТВ)
14:30 Трактор - Спартак (КХЛ Prime)
17:00 Торпедо - ХК Сочи (КХЛ Prime)
17:00 Северсталь - Локомотив (КХЛ ТВ)
17:10 Динамо Мн - Лада

1 октября 2023, воскресенье

16:00 Куньлунь Ред Стар - Авангард (КХЛ ТВ)
17:00 Ак Барс - Амур (КХЛ Prime)

Время начала матчей - московское.









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