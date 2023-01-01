Расписание матчей КХЛ 2023/2024, смотреть прямые трансляции





В регулярном чемпионате КХЛ 2023/2024 принимают участие 23 команды, каждая из которых проведет по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



На странице представлено расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024 и календарь прямых трансляций на телеканалах Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime. С этого сезона матчи КХЛ можно смотреть в онлайн-сервисах «Кинопоиск», Wink и Okko.





Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024



11 октября, среда



15:30 Сибирь - Трактор

16:30 Авангард - Металлург Мг (КХЛ Prime)

16:30 Барыс - Динамо М

19:00 Нефтехимик - Витязь

19:00 Северсталь - Торпедо (КХЛ ТВ)

19:30 Спартак - ЦСКА (Матч ТВ)

19:30 Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн

19:30 СКА - Локомотив (КХЛ Prime)



12 октября, четверг



12:00 Амур - Ак Барс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

19:00 Нефтехимик - ХК Сочи (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)



13 октября, пятница



15:30 Сибирь - Металлург Мг (КХЛ ТВ)

16:30 Авангард - Динамо М (КХЛ Prime)

16:30 Барыс - Локомотив

17:00 Автомобилист - Трактор

17:00 Салават Юлаев - Витязь

19:30 СКА - Динамо Мн (КХЛ Prime)



14 октября, суббота



10:00 Амур - Ак Барс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

13:00 Торпедо - Спартак (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

16:00 Лада - Адмирал (КХЛ ТВ)

16:00 Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик

17:00 ЦСКА - ХК Сочи (КХЛ Prime)



15 октября, воскресенье



12:00 Барыс - Металлург Мг (КХЛ ТВ)

12:30 Авангард - Локомотив (КХЛ Prime)

14:30 Салават Юлаев - Динамо Мн (КХЛ ТВ)

15:00 Автомобилист - Витязь (КХЛ Prime)



Время начала матчей КХЛ - московское.