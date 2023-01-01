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Расписание матчей КХЛ 2023/2024, смотреть прямые трансляции



КХЛ 2023 2024

В регулярном чемпионате КХЛ 2023/2024 принимают участие 23 команды, каждая из которых проведет по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате, определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

На странице представлено расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024 и календарь прямых трансляций на телеканалах Матч ТВ, КХЛ ТВ и КХЛ Prime. С этого сезона матчи КХЛ можно смотреть в онлайн-сервисах «Кинопоиск», Wink и Okko.

Расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024


11 октября, среда

15:30 Сибирь - Трактор
16:30 Авангард - Металлург Мг (КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Динамо М
19:00 Нефтехимик - Витязь
19:00 Северсталь - Торпедо (КХЛ ТВ)
19:30 Спартак - ЦСКА (Матч ТВ)
19:30 Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн
19:30 СКА - Локомотив (КХЛ Prime)

12 октября, четверг

12:00 Амур - Ак Барс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
19:00 Нефтехимик - ХК Сочи (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)

13 октября, пятница

15:30 Сибирь - Металлург Мг (КХЛ ТВ)
16:30 Авангард - Динамо М (КХЛ Prime)
16:30 Барыс - Локомотив
17:00 Автомобилист - Трактор
17:00 Салават Юлаев - Витязь
19:30 СКА - Динамо Мн (КХЛ Prime)

14 октября, суббота

10:00 Амур - Ак Барс (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
13:00 Торпедо - Спартак (КХЛ ТВ, КХЛ Prime)
16:00 Лада - Адмирал (КХЛ ТВ)
16:00 Куньлунь Ред Стар - Нефтехимик
17:00 ЦСКА - ХК Сочи (КХЛ Prime)

15 октября, воскресенье

12:00 Барыс - Металлург Мг (КХЛ ТВ)
12:30 Авангард - Локомотив (КХЛ Prime)
14:30 Салават Юлаев - Динамо Мн (КХЛ ТВ)
15:00 Автомобилист - Витязь (КХЛ Prime)

Время начала матчей КХЛ - московское.









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