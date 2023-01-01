Расписание трансляций матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня 2 сентября





Регулярный чемпионат КХЛ-2023/2024 стартует 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



Трансляции с матчей КХЛ будут вести телеканалы Матч ТВ, КХЛ и КХЛ Prime.





Расписание трансляций матчей КХЛ в сезоне 2023/2024



Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.



1 сентября 2023, пятница



19:00 ЦСКА - Ак Барс (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)



2 сентября 2023, суббота



14:00 Авангард - Сибирь (КХЛ Prime)

14:00 Барыс - Салават Юлаев

14:00 Спартак - Куньлунь Ред Стар

15:00 Автомобилист - Металлург (КХЛ)

16:00 Лада - Трактор

17:00 Нефтехимик - Динамо Мн (КХЛ)

17:00 Северсталь - ХК Сочи (КХЛ Prime)

17:00 Витязь - Амур

17:00 Динамо М - СКА



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3 сентября 2023, воскресенье



17:00 Локомотив - Торпедо (КХЛ Prime)

17:00 ЦСКА - Адмирал (КХЛ)



4 сентября 2023, понедельник



16:30 Барыс - Сибирь

17:00 Автомобилист - Салават Юлаев

18:00 Лада - СКА

19:00 Ак Барс - Трактор

19:00 Витязь - Динамо Мн

19:30 Динамо М - Амур

19:30 Спартак - Северсталь

19:30 Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи



Время начала матчей - московское.