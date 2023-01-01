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Расписание трансляций матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня 3 сентября



КХЛ 2023 2024

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/2024 стартует 1 сентября и завершится 26 февраля 2024 года. В 16-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги принимают участие 23 команды из 4 стран.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей. По результатам, показанным в регулярном чемпионате определятся 16 лучших клубов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Трансляции с матчей КХЛ будут вести телеканалы Матч ТВ, КХЛ и КХЛ Prime.

Расписание трансляций матчей КХЛ в сезоне 2023/2024


Матчи Континентальной хоккейной лиги на сегодня.

1 сентября 2023, пятница

19:00 ЦСКА - Ак Барс (Матч ТВ, КХЛ, КХЛ Prime)

2 сентября 2023, суббота

14:00 Авангард - Сибирь (КХЛ Prime)
14:00 Барыс - Салават Юлаев
14:00 Спартак - Куньлунь Ред Стар
15:00 Автомобилист - Металлург (КХЛ)
16:00 Лада - Трактор
17:00 Нефтехимик - Динамо Мн (КХЛ)
17:00 Северсталь - ХК Сочи (КХЛ Prime)
17:00 Витязь - Амур
17:00 Динамо М - СКА

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3 сентября 2023, воскресенье

17:00 Локомотив - Торпедо (КХЛ Prime)
17:00 ЦСКА - Адмирал (КХЛ)

4 сентября 2023, понедельник

16:30 Барыс - Сибирь (КХЛ)
17:00 Автомобилист - Салават Юлаев (КХЛ Prime)
18:00 Лада - СКА
19:00 Ак Барс - Трактор (Матч ТВ)
19:00 Витязь - Динамо Мн (КХЛ)
19:30 Динамо М - Амур
19:30 Спартак - Северсталь (КХЛ Prime)
19:30 Куньлунь Ред Стар - ХК Сочи

Время начала матчей - московское.









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