



Хоккейный клуб «Сибирь» взял курс на североамериканских игроков и вовсю обновляет состав: одни продлевают контракты, другие уходят, и на их места приходят новички.



Для «Сибири» Континентальная хоккейная лига (КХЛ) стартует 2 сентября матчем с «Авангардом». Игра пройдёт в Омске, поэтому все желающие смогут посмотреть её и другие спортивные события в букмекерских конторах из подборки на сайте https://legalbet.kz/.





Новички из Северной Америки — главные трансферы «Сибири»



Динар Хамидуллин достался «Сибири» бесплатно. Его прошлый контракт с «Адмиралом» истёк 30 апреля. Вместе с ним в команду пришёл и Артём Михеев из «Торпедо».



Среди североамериканских подписаний сибиряков первым был Павел Гоголев. Прошлый сезон он отыграл в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) за «Ньюфаундленд». За 62 матча он набрал больше, чем кто-либо в прошлом сезоне КХЛ — 82 очка. «Сибирь» — первый клуб КХЛ для 23-летнего игрока.



Следующими хоккеистами, которые приехали из Северной Америки, стали защитники. 24-летний Фёдор Гордеев перешёл из «Мэн Маринерс» (ECHL), а 19-летний Александр Лукин — из «Норт-Бей» (юниорская лига Онтарио).



Но самый громкий трансфер «Сибири» — Энди Андреофф. Прошлый сезон 32-летний игрок провёл на высоте: в 69 матчах чемпионата АХЛ (Американская хоккейная лига) за «Бриджпорт» забросил 37 шайб и отдал 28 голевых передач. Канадский нападающий подписал однолетний контракт, по которому получит 65 млн рублей. А если наберёт 40 и более очков, то заработает ещё 10 млн рублей.





Бэк, Мерфи и остальные — игроки, которые продлили контракт



Тэйлор Бэк нашёл свой клуб и без долгих переговоров продлил контракт с «Сибирью» на два года. В прошлом сезоне канадский форвард был одним из лидеров состава и набрал 55 очков в 67 матчах. По новому соглашению он будет зарабатывать 65 млн рублей в год, а с бонусами может получать и до 90 млн.



«Сибирь» договорилась и с Тревором Мерфи, который в прошлом сезоне стал вторым среди защитников по набранным очкам в регулярке (50 очков в 67 играх). Его заработная плата выросла с 40 до 60 млн рублей в год.



Команда не забыла и про остальных игроков. «Сибирь» продлила контракты с Антоном Назаревичем, Алексеем Яковлевым, Денисом Александровым, Денисом Костиным, Егором Алановым, Тимуром Ахияровым, Никитой Ефремовым, Ильёй Пастуховым, Ильёй Морозовым и Никитой Сетдиковым.





Не входят в планы тренера — хоккеисты, покинувшие «Сибирь»



В это межсезонье «Сибирь» решила основательно почистить состав. Все, кто не входил в планы тренера и не хотел продлевать контракт, покинули команду. Клуб попрощался с Михалом Чайковским («Спартак»), Денисом Голубевым («Адмирал»), Александром Шаровым («Салават Юлаев»), Евгением Чесалиным, Вячеславом Литовченко, Валентином Пьяновым («Авангард») и Алексеем Соловьёвым («Адмирал»).