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Рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024



Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2023 2024

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023/2024. Зарплата 28-летнего хоккеиста составит 101 миллион рублей. Список игроков КХЛ с самыми высокими контрактами составляет издание «Спорт-Экспресс» (данные на 10 августа).

Вторую строчку занимает нападающий омичей Рид Буше с зарплатой 95 миллионов, на третьем месте расположился Александр Радулов из «Ак Барса» (90 млн).

Четверка лидеров в сезоне 2022/2023 выглядела следующим образом: 90 миллионов - Корбэн Найт («Авангард») и Максим Шалунов, 80 миллионов - Антон Бурдасов и Александр Радулов.

На четвертой строчке расположился представитель ярославского «Локомотива» Максим Шалунов, который получит за год по контракту 90 миллионов. По 80 миллионов заработают Антон Бурдасов («Трактор»), Жан-Себастьян Ди («Металлург»), Дамир Жафяров («Ак Барс»), Никита Михайлис («Металлург») и Дмитрий Яшкин («Ак Барс»).

На десятом месте в рейтинге расположился представитель СКА Сергей Толчинский с зарплатой в 77 миллионов рублей.

Список проверенных временем букмекеров для ставок на матчи КХЛ можно посмотреть здесь.

Все игроки из первой десятки в сумме заработают в предстоящем сезоне 853 миллиона рублей. Для сравнения, в сезоне 2022/2023 десять самых высокооплачиваемых хоккеистов заработали 797 миллионов.

Еще несколько интересных фактов об игроках из топ-10.

- Новичок в списке только один - Жан-Себастьян Ди. 29-летний канадец подписал контракт с «Магниткой» в начале августа, а до этого провел 37 матчей в НХЛ и 557 игр в АХЛ. 

- Больше всего зарплата выросла у Рида Буше (на 35 миллионов), бывшего игрока астанинского «Барыса» Никиты Михайлиса (на 30 миллионов) и Владимира Ткачева (на 21 миллион).

- В десятке нет ни одного представителя ЦСКА, который весной стал обладателем Кубка Гагарина. И только два хоккеиста, представляющие клубы Западной конференции - Максим Шалунов из «Локомотива» и Сергей Толчинский из СКА.

- Все хоккеисты из топ-10 - нападающие.

В топ-25 кроме упомянутых выше игроков вошли Вячеслав Войнов («Ак Барс», 75 млн), Стефан Да Коста («Автомобилист», 75 млн), Константин Окулов (ЦСКА, 75 млн), Вадим Шипачев («Ак Барс», 75 млн), Алексей Береглазов («Локомотив», 70 млн), Алекс Бродхерст («Амур», 70 млн), Михаил Григоренко (ЦСКА, 70 млн), Даррен Дитц (ЦСКА, 70 млн), Александр Кадейкин (СКА, 70 млн), Максим Мамин (ЦСКА, 70 млн), Николай Прохоркин (СКА, 70 млн), Антон Слепышев (ЦСКА, 70 млн), Райан Спунер («Авангард», 70 млн), Эрик О`Делл («Динамо» М, 68 млн) и Никита Гусев («Динамо» М, 67 млн).









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