



В Континентальной хоккейной лиге каждый сезон обновления: в этом году в КХЛ болельщики снова увидят «Ладу» из Тольятти. Клуб не может похвастаться серьёзными достижениями в последние десятилетия, однако «Лада» - это история российского хоккея, и с этим нужно считаться. Присутствие клуба в лиге однозначно пойдёт на пользу хоккею в Тольятти.





Почему в «Ладу» не верят?



Болельщики и хоккейные эксперты разделились на два противоположных лагеря: те, кто действительно счастлив видеть клуб в сильнейшей лиге континента, и те, кто вообще не верит в сколь-нибудь значимый успех команды. Более того, многие уверены, что «Лада» просто опозорится. Кстати, если изучить котировки ведущих легальных букмекерских контор, полный список которых есть по ссылке https://match.center/by/bukmekerskye-kontory/, можно убедиться в обоснованности второй версии. Букмекеры относят «Ладу» к аутсайдерам турнира.



Риски провала в чемпионате связаны со следующими моментами:



- Постоянно появляются негативные публикации по поводу выбора тренера - ОлегаБраташа. И суть даже не в личности, а в отсутствии опыта серьёзной работы, а главное, сколь-нибудь значимых результатов.



- Огромное количество необстрелянной молодёжи: на сегодня в предварительном заявочном листе числятся парни младше 2000 года рождения: Захаров, Грязнов, Корешков, Онишко, Кудряшов, Банников, Стешенко и другие (более подробную информацию можно посмотреть на сайте клуба). Понятно, что в одной отдельно взятой игре они могут и даже обязательно выстрелят, но на протяжении всего сезона — вряд ли.



- В команде нет серьёзных звёзд, способных эту молодёжь повести за собой. Кого здесь можно назвать? Солянников из СКА, Фисенко из магнитогорского «Металлурга», Березин из «Нефтехимика» или Шумов из минского «Динамо»? Все они были далеко не на первых ролях в своих старых клубах.



- Вратари из «СКА-Нева», «Ладьи» и местного «Трушкова», пожалуй, самое слабое место команды.





Немного позитива



Среди всего этого негатива есть и положительный момент — это настроение и взаимоотношения в команде. Как утверждает администрация в лице директора Рафика Якубова, в коллективе доброжелательная, рабочая атмосфера, нет паники и сомнений в правильности принятого решения (имеется в виду возвращение в КХЛ).



Можно сколько угодно критиковать команду, рассуждать о будущем (в общем, это именно то, чем любят заниматься болельщики всех клубов, и «Лада» здесь не исключение), но реальное положение дел покажет только игра в чемпионате. Так подождём ещё немного. «Лада» проведёт свой первый поединок на родном льду 2 сентября против «Трактора» из Челябинска.