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ЦСКА и «Динамо» сыграют в хоккей на Кубке мэра. Что ждать от этого матча?



Кубок мэра Москвы

Возможен неожиданный результат


Осень близко, а это значит, что российский хоккейный сезон также скоро начнется. В Москве стартует заключительный турнир, предваряющий старт КХЛ – Кубок мэра Москвы, в котором примут участие ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Амур», «Куньлунь» и «Витязь». Первые матчи будут сыграны уже в четверг – 24 августа. Команды завершили комплектование и будут выставлять на турнир оптимальные составы. И, конечно, столь представительный турнир окажется на линиях букмекерских контор.

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ЦСКА сохранил чемпионский состав, «Динамо» мощно усилилось


В матче-открытия Кубка мэра нас ждет топовая вывеска ЦСКА - «Динамо». Московское дерби с большой историей, которое всегда получается максимально упорным. Четыре последних матча между армейцами и бело-голубыми завершились за пределами основного времени. Лишь три встречи из 10-ти последних закончились с разницей более чем в один гол.

ЦСКА в минувшем сезоне завоевал свой второй подряд Кубок Гагарина. Армейцы почти полностью сохранили чемпионский состав. Команду покинули вратарь Адам Рейдеборн, защитники Артем Сергеев и Кристиан Ярош, а также форварды Владимир Брюквин и Матвей Гуськов. Это не самые тяжелые потери для ЦСКА, тем более, что позицию первого номера клуб закрыл вернувшимся из армии Иваном Федотовым. Да, ИИХФ наложила на него четырехмесячную дисквалификацию за наличие контракта с «Филадельфией», но армейцы уже подали апелляцию на это решение.

Главное, что все основные действующие лица ЦСКА на месте: Никита Нестеров, Фредерик Классон, Михаил Григоренко, Влад Каменев, Сергей Плотников, Павел Карнаухов. Новый контракт подписал Константин Окулов. Учитывая подпитку состава качественными молодыми игроками, можно сказать, что команда Сергея Федорова вновь будет бороться за Кубок Гагарина.

Руководство «Динамо» сделало выводы из неудачи в прошлом сезоне. Команда Алексея Кудашова вылетела в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина от «Торпедо» (2-4). Поэтому менеджмент бело-голубых принял решение радикально усилить команду. Клуб подписал звезд СКА Игоря Ожиганова и Никиту Гусева, которые неожиданно оказались свободными. Также в «Динамо» перешли силовые форварды Седрик Пакетт, Артем Ильенко, Егор Петухов и Егор Морозов. Классным подписанием может стать защитник Даниил Пыленков. Кроме того, клуб сохранил одного из лидеров – центрального нападающего Эрика О’Делла.

В прошлом сезоне «Динамо» в некоторых матчах не хватало изобретательности в атаке. Команда играла схематично и не очень зрелищно. Звездные подписания должны исправить эту ситуацию. У «Динамо» уже вырисовывается мощнейшая бригада большинства: Ожиганов, Гусев, Пакетт, О’Делл, Уил. Так что с голами у бело-голубых ситуация будет обстоять гораздо лучше.

«Динамо» будет ближе к победе


Мы уже писали о том, что противостояние ЦСКА и «Динамо» в последние сезоны получается чрезвычайно напряженным. Кудашов умело выстраивает оборонительную тактику против армейцев и пытается наказывать их контратаками. 

Сейчас это будет проще сделать, потому что ЦСКА гораздо позже начал предсезонную подготовку. Чтобы игроки психологически не выгорали после длинного сезона Федоров дает им много времени на отдых. К сборам команда приступила только в начале августа. В то время как динамовский тренинг-кэмп начался чуть ли не в середине июля.

А еще «Динамо» провело уже шесть контрольных матчей, в которых успело набрать игровую форму. Армейцы же сыграли только раз – против минского «Динамо». Так что тонус будет значительно лучше у бело-голубых.

При этом фаворитом встречи наверняка будет считаться ЦСКА. Это отличный шанс поймать крепкий кэф на «Динамо». Бело-голубые сейчас в лучше форме, поэтому будут ближе к победе. Можно смело рассматривать победу «Динамо» с форой 0 и победу команды Кудашова с учетом овертайма и буллитов. Для тех, кто не захочет рисковать, подойдет успех бело-голубых с форой (+1).









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