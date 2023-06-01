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КХЛ 2023/2024: регламент и новые правила



КХЛ 2023 2024

1 сентября 2023 года начался сезон КХЛ 2023/2024. КХЛ до сих пор не оставляет желания конкурировать с НХЛ, и с каждым годом появляется что-то новое. Чемпионат продлится до 26 февраля 2024 года. Сезон будет активен в течение 165 дней, это рекордное количество времени. В этой статье будут рассмотрены главные новости КХЛ 2023/2024.

Новый сезон КХЛ


В этом сезоне Континентальной Хоккейной Лиги будут играть 23 команды, как и было ранее. Две конференции – Западная и Восточная, в которые войдут 11 и 12 клубов. 8 лучших коллективов из каждой конференции попадут на Кубок Гагарина и продолжат борьбу за титул после окончания чемпионата. БК GGbet уже принимает ставки на победителя КХЛ 2023/2024.

Кубок Гагарина начинается 29 февраля и заканчивается 29 апреля 2024 года. В течение двух месяцев 16 команд будут играть матчи: 1 место с 8 местом, 2 с 6 и так далее. В плей-офф 8 команд, где участники разных конференций играют друг с другом.

Расписание матчей, пауз и других событий внутри сезона уже есть в интернете. Поэтому вы сможете сразу ознакомиться с ним, чтобы построить свой график в зависимости от игры вашей любимой команды.

Новые правила КХЛ 2023/2024


Главная особенность нового сезона КХЛ – правила. Организация подготовила свод правил для судей и игроков, которые обычным зрителям тоже следует знать. Пользователи в интернете разделились на два лагеря. Для некоторых новые правила кажутся логичными. Другие же называют их абсурдом. Одно можно сказать точно, в этом сезоне смотреть за матчами станет немного интереснее из-за нововведений.

Командные штрафы

Теперь судья будет давать штрафы командам, которые не закрыли калитку, и она в дальнейшем привела к травме игроку. Это случается не так редко, и недобросовестные тренеры или сами игроки специально не закрывают калитку. С этим нововведением таких ситуаций должно стать меньше.

Незакрытая калитка может принести серьезный вред хоккеисту. Это правило довольно логичное. Именно так восприняли его фанаты. Также пользователи интересуются, какое решение примет судья, если об калитку травмируется свой же игрок.

Новые штрафы за драки

Драки – визитная карточка хоккея. Эту функцию хотят более точно регламентировать. Теперь судья не будет давать штраф игроку только в том случае, если эта драка состоялась. Раньше же рефери давал штраф за снятые перчатки. И было совсем не важно, как настроены хоккеисты.

Красная зона

Хоккеистам запрещено держать шайбу за своими воротами более трех секунд. За первую ошибку судья предупредит хоккеиста, в дальнейшем будет выдаваться штраф. Это правило поможет увеличить динамику и минимизировать задержки времени, когда это делается специально.

Сдвинутые ворота

В прошлых сезонах КХЛ часто были случаи, когда в сдвинутые ворота не засчитывались голы. Иногда это работало правильно, но редко их могли сдвигать защищающиеся хоккеисты. Теперь такой проблемы не будет. Ведь шайба в воротах будет засчитана в любом случае, если сдвинула их сама команда.

Видеоповторы

По старым правилам судья не имел право давать результаты по другим эпизодам, когда они смотрят конкретный момент. Сейчас же КХЛ допустил такое, и рефери сможет выдавать штрафы за любые нарушения, которые смог заметить. Возможно, нас ожидают такие случаи, когда судья больше наказывают ту команду, которая пострадала в эпизоде.

Заключение


КХЛ хоть и не делает глобальных прорывов, но все равно старается преподнести для зрителей и игроков что-то новое. Сезон 23-24 не несет в себе сильных изменений, кроме правил. Однако вся страна находится в ожидании интересных матчей. Поэтому наблюдать за сезоном точно стоит.









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