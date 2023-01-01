Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Плей-офф КХЛ 2023/2024: расписание матчей Кубка Гагарина



Расписание плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2024

В плей-офф КХЛ 2023/2024 примут участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции. С сезона 2023/2024 КХЛ изменила формат плей-офф. Если первый этап будет проходить по старым правилам, то на следующей стадии будут встречаться между собой клубы из разных конференций.

На странице представлена турнирная таблица Кубка Гагарина и расписание матчей плей-офф.

Расписание матчей плей-офф КХЛ 2023/2024


1/8 финала

Запад

1-8 и 2-7 команды - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта.

3-6 и 4-5 команды - 29 февраля, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 марта.

Восток

1-8 и 2-7 команды - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта.

3-6 и 4-5 команды - 29 февраля, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 марта.

Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

1/4 финала

Пара А1: 1-й посев на Западе - худший посев на Востоке.

Пара А2: 2-й посев на Востоке - предпоследний посев на Западе.

Расписание матчей - 16, 18, 20, 22, 24, 26 и 28 марта.

Пара Б1: 1-й посев на Востоке - худший посев на Западе.

Пара Б2: 2-й посев на Западе - предпоследний посев на Востоке.

Расписание матчей - 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 марта.

Все обладатели Кубка Гагарина

1/2 финала

А1 - А2: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 апреля.

Б1 - Б2: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля.

Финал Кубка Гагарина

17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля.









  • Биатлон. Кубок Содружества 2023/2024. Расписание трансляций гонок 10 сентяб ...
  • «Вегас» разгромил «Флориду» и стал обладателем Кубка Стэнли 2023
  • Сколько дней отдыхаем на Новый год 2024, новогодние праздники в России
  • Новые правила определения участников плей-офф в НХЛ
    •




    Расписание 2 этапа Гран-при России по фигурному катанию 2023

    Гран-при России по фигурному катанию 2023

    Второй этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Омске 21-22 октября 2023 года.

    Расписание матчей РПЛ 2023/2024, результаты, турнирная таблица, где смотреть трансляции

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, РПЛ

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Плей-офф КХЛ 2023/2024: расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2024

    В плей-офф КХЛ 2024 будут участвовать лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    10 лучших снайперов НХЛ за последние пять сезонов

    Александр Овечкин

    Лидирует в списке нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, на счету которого 231 заброшенная шайба. Александр Овечкин занимает четвертое место в рейтинге.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    31 команда НХЛ - лучшие хоккеисты за всю историю

    Лучшие хоккеисты команд НХЛ за всю историю

    Авторитетное издание The Hockey News составило пятерку лучших хоккеистов каждой из 31-й команды НХЛ за всю историю. «Спортивное обозрение» выбрало лучшего из лучших.

    Овечкин - лучший российский хоккеист НХЛ за всю историю

    Лучший российский хоккеист в НХЛ

    «Спортивное обозрение» составило список лучших российских хоккеистов, игравших в НХЛ. Из предложенных игроков путем голосования болельщиков и экспертов мы определили лучшего российского хоккеиста в НХЛ за всю историю.









    Где находятся на карте сектор Газа и Израиль
    Разговоры о важном 23 октября 2023: тема классного часа
    Какой праздник 17 октября 2023, церковный православный в России
    Какой праздник в России 16 октября 2023, церковный православный
    Какой праздник 15 октября 2023, церковный православный в России
    Какой праздник 14 октября 2023, какой церковный православный праздник в России
    Новые территории России на карте
    Карта Белгородской области, граница с Украиной
    Карта Брянской области, граница с Украиной
    Карта Донецкой области ДНР с городами


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru