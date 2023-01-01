Плей-офф КХЛ 2023/2024: расписание матчей Кубка Гагарина





В плей-офф КХЛ 2023/2024 примут участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.



По итогам «регулярки» в плей-офф выходят 16 лучших команд по хоккею из Западной и Восточной конференции. С сезона 2023/2024 КХЛ изменила формат плей-офф. Если первый этап будет проходить по старым правилам, то на следующей стадии будут встречаться между собой клубы из разных конференций.



На странице представлена турнирная таблица Кубка Гагарина и расписание матчей плей-офф.





Расписание матчей плей-офф КХЛ 2023/2024



1/8 финала



Запад



1-8 и 2-7 команды - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта.



3-6 и 4-5 команды - 29 февраля, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 марта.



Восток



1-8 и 2-7 команды - 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта.



3-6 и 4-5 команды - 29 февраля, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 марта.



Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ



1/4 финала



Пара А1: 1-й посев на Западе - худший посев на Востоке.



Пара А2: 2-й посев на Востоке - предпоследний посев на Западе.



Расписание матчей - 16, 18, 20, 22, 24, 26 и 28 марта.



Пара Б1: 1-й посев на Востоке - худший посев на Западе.



Пара Б2: 2-й посев на Западе - предпоследний посев на Востоке.



Расписание матчей - 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 марта.



Все обладатели Кубка Гагарина



1/2 финала



А1 - А2: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 апреля.



Б1 - Б2: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля.



Финал Кубка Гагарина



17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля.