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Расписание КХЛ на 7 ноября 2023, результаты матчей, турнирная таблица



Расписание матчей КХЛ на 7 ноября 2023

Регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля. В расписании предусмотрен всего один перерыв на проведение Матча звезд и Кубка Первого канала в декабре.

Всего в КХЛ в сезоне 2023/2024 принимают участие 23 команды. В этом году в лигу вернулась тольяттинская «Лада».

Представлено расписание матчей КХЛ на сегодня 7 ноября, турнирная таблица, результаты состоявшихся игр и расписание трансляций встреч на ТВ.

Турнирная таблица на 7 ноября


Западная конференция

1. Динамо М - 41 очко, 2. Спартак - 40, 3. Локомотив - 34, 4. Торпедо - 34, 5. ЦСКА - 30, 6. Северсталь - 30, 7. Динамо Мн - 28, 8. СКА - 26, 9. Сочи - 26, 10. Куньлунь - 21, 11. Витязь - 18.

Восточная конференция

1. Лада - 37 очков, 2. Металлург Мг - 36, 3. Ак Барс - 36, 4. Авангард - 35, 5. Автомобилист - 34, 6. Салават Юлаев - 33, 7. Трактор - 32, 8. Нефтехимик - 29, 9. Сибирь - 29, 10. Амур - 26, 11. Барыс - 23, 12. Адмирал - 16.

Расписание КХЛ 2023/2024 на сегодня


Результаты матчей 6 ноября 2023 года

Амур - Локомотив - 1:4
Автомобилист - Сибирь - 2:3 Б
Салават Юлаев - Нефтехимик - 3:4
Куньлунь - Северсталь - 3:4 Б
Витязь - Динамо М - 1:3
Спартак - СКА - 3:2
Динамо Мн - Авангард - 3:4 Б

Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024

Плей-офф КХЛ-2024

Обладатели Кубка Гагарина

Лучшие бомбардиры КХЛ за всю историю

Игры Континентальной хоккейной лиги показывают телеканал «Матч ТВ», два собственных вещателя - KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервисы «Кинопоиск», Wink и Okko.

7 ноября 2023 года

16:30 Барыс - Ак Барс (KHL)
17:00 Салават Юлаев - ХК Сочи (KHL Prime)
19:30 ЦСКА - Трактор (KHL, KHL Prime)

8 ноября 2023 года

12:30 Адмирал - Локомотив (KHL Prime)
17:00 Металлург Мг - Сибирь (KHL Prime)
19:30 Витязь - Торпедо (KHL Prime)
19:30 Динамо М - Куньлунь (KHL)

Время начала матчей - московское.









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