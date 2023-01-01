Расписание КХЛ на 7 ноября 2023, результаты матчей, турнирная таблица





Регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля. В расписании предусмотрен всего один перерыв на проведение Матча звезд и Кубка Первого канала в декабре.



Всего в КХЛ в сезоне 2023/2024 принимают участие 23 команды. В этом году в лигу вернулась тольяттинская «Лада».



Представлено расписание матчей КХЛ на сегодня 7 ноября, турнирная таблица, результаты состоявшихся игр и расписание трансляций встреч на ТВ.





Турнирная таблица на 7 ноября



Западная конференция



1. Динамо М - 41 очко, 2. Спартак - 40, 3. Локомотив - 34, 4. Торпедо - 34, 5. ЦСКА - 30, 6. Северсталь - 30, 7. Динамо Мн - 28, 8. СКА - 26, 9. Сочи - 26, 10. Куньлунь - 21, 11. Витязь - 18.



Восточная конференция



1. Лада - 37 очков, 2. Металлург Мг - 36, 3. Ак Барс - 36, 4. Авангард - 35, 5. Автомобилист - 34, 6. Салават Юлаев - 33, 7. Трактор - 32, 8. Нефтехимик - 29, 9. Сибирь - 29, 10. Амур - 26, 11. Барыс - 23, 12. Адмирал - 16.





Расписание КХЛ 2023/2024 на сегодня



Результаты матчей 6 ноября 2023 года



Амур - Локомотив - 1:4

Автомобилист - Сибирь - 2:3 Б

Салават Юлаев - Нефтехимик - 3:4

Куньлунь - Северсталь - 3:4 Б

Витязь - Динамо М - 1:3

Спартак - СКА - 3:2

Динамо Мн - Авангард - 3:4 Б



Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024



Плей-офф КХЛ-2024



Обладатели Кубка Гагарина



Лучшие бомбардиры КХЛ за всю историю



Игры Континентальной хоккейной лиги показывают телеканал «Матч ТВ», два собственных вещателя - KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервисы «Кинопоиск», Wink и Okko.



7 ноября 2023 года



16:30 Барыс - Ак Барс (KHL)

17:00 Салават Юлаев - ХК Сочи (KHL Prime)

19:30 ЦСКА - Трактор (KHL, KHL Prime)



8 ноября 2023 года



12:30 Адмирал - Локомотив (KHL Prime)

17:00 Металлург Мг - Сибирь (KHL Prime)

19:30 Витязь - Торпедо (KHL Prime)

19:30 Динамо М - Куньлунь (KHL)



Время начала матчей - московское.