Расписание КХЛ на 10 ноября 2023, результаты матчей, турнирная таблица

Вчера, 22:41





Регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля. В расписании предусмотрен всего один перерыв на проведение Матча звезд и Кубка Первого канала в декабре.



Всего в КХЛ в сезоне 2023/2024 принимают участие 23 команды. В этом году в лигу вернулась тольяттинская «Лада».



Представлено расписание матчей КХЛ на сегодня 10 ноября, турнирная таблица, результаты состоявшихся игр и расписание трансляций встреч на ТВ.





Турнирная таблица на 10 ноября



Западная конференция



1. Спартак - 42 очка, 2. Динамо М - 42, 3. Торпедо - 36, 4. Локомотив - 34, 5. ЦСКА - 30, 6. Северсталь - 30, 7. Динамо Мн - 30, 8. СКА - 28, 9. Сочи - 26, 10. Куньлунь - 23, 11. Витязь - 18.



Восточная конференция



1. Лада - 39 очков, 2. Металлург Мг - 38, 3. Ак Барс - 38, 4. Авангард - 37, 5. Салават Юлаев - 35, 6. Трактор - 35, 7. Автомобилист - 34, 8. Нефтехимик - 29, 9. Сибирь - 29, 10. Амур - 28, 11. Барыс - 23, 12. Адмирал - 18.





Расписание КХЛ 2023/2024 на сегодня



Результаты матчей 9 ноября 2023 года



Главные новости: 1. СКА прервал 6-матчевую победную серию «Трактора». 2. «Авангард» одержал пятую победу подряд. 3. «Спартак» вышел на первое место в Западной конференции.



Амур - Автомобилист - 5:1

Лада - Ак Барс - 3:2

Нефтехимик - Спартак - 1:4

Динамо Мн - ХК Сочи - 2:1

ЦСКА - Авангард - 4:6

СКА - Трактор - 4:3 ОТ





Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024



Плей-офф КХЛ-2024



Обладатели Кубка Гагарина



Лучшие бомбардиры КХЛ за всю историю



Игры Континентальной хоккейной лиги показывают телеканал «Матч ТВ», два собственных вещателя - KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервисы «Кинопоиск», Wink и Okko.



10 ноября 2023 года



12:00 Амур - Автомобилист (KHL)

12:30 Адмирал - Торпедо (KHL Prime)

15:30 Сибирь - Локомотив (KHL Prime)

16:30 Барыс - Куньлунь (KHL)

19:00 Витязь - Северсталь (KHL Prime)

19:10 Динамо Мн - ХК Сочи (KHL)



11 ноября 2023 года



14:30 Лада - Спартак (KHL, KHL Prime)

15:00 Металлург Мг - Ак Барс

17:00 СКА - Нефтехимик (KHL, KHL Prime)



Время начала матчей - московское.