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Расписание КХЛ на 11 ноября 2023, результаты матчей, турнирная таблица

9.11.2023




Расписание матчей КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля. В расписании предусмотрен всего один перерыв на проведение Матча звезд и Кубка Первого канала в декабре.

Всего в КХЛ в сезоне 2023/2024 принимают участие 23 команды. В этом году в лигу вернулась тольяттинская «Лада».

Представлено расписание матчей КХЛ на 11 ноября, турнирная таблица, результаты состоявшихся игр и расписание трансляций встреч на ТВ.

Турнирная таблица на 11 ноября


Западная конференция

1. Спартак - 42 очка, 2. Динамо М - 42, 3. Торпедо - 38, 4. Локомотив - 36, 5. Динамо Мн - 32, 6. ЦСКА - 30, 7. Северсталь - 30, 8. СКА - 28, 9. Сочи - 26, 10. Куньлунь - 25, 11. Витязь - 20.

Восточная конференция

1. Лада - 39 очков, 2. Металлург Мг - 38, 3. Ак Барс - 38, 4. Авангард - 37, 5. Автомобилист - 36, 6. Салават Юлаев - 35, 7. Трактор - 35, 8. Нефтехимик - 29, 9. Сибирь - 29, 10. Амур - 28, 11. Барыс - 23, 12. Адмирал - 18.

Расписание КХЛ 2023/2024 на сегодня


Результаты матчей 10 ноября 2023 года

Амур - Автомобилист - 2:3
Адмирал - Торпедо - 0:3
Сибирь - Локомотив - 1:2
Барыс - Куньлунь - 1:2
Витязь - Северсталь - 5:3
Динамо Мн - ХК Сочи - 6:2


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Плей-офф КХЛ-2024

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Игры Континентальной хоккейной лиги показывают телеканал «Матч ТВ», два собственных вещателя - KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервисы «Кинопоиск», Wink и Okko.

11 ноября 2023 года

14:30 Лада - Спартак (KHL, KHL Prime)
15:00 Металлург Мг - Ак Барс (Кинопоиск)
17:00 СКА - Нефтехимик (KHL, KHL Prime)

12 ноября 2023 года

10:00 Амур - Торпедо
10:00 Адмирал - Автомобилист
14:00 Авангард - Куньлунь
14:00 Барыс - Северсталь
14:30 Салават Юлаев - Локомотив
17:10 Динамо Мн - Динамо М

Время начала матчей - московское.





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