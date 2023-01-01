Расписание КХЛ на 9 ноября 2023, результаты матчей, турнирная таблица





Регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля. В расписании предусмотрен всего один перерыв на проведение Матча звезд и Кубка Первого канала в декабре.



Всего в КХЛ в сезоне 2023/2024 принимают участие 23 команды. В этом году в лигу вернулась тольяттинская «Лада».



Представлено расписание матчей КХЛ на сегодня 9 ноября, турнирная таблица, результаты состоявшихся игр и расписание трансляций встреч на ТВ.





Турнирная таблица на 9 ноября



Западная конференция



1. Динамо М - 42 очка, 2. Спартак - 40, 3. Торпедо - 36, 4. Локомотив - 34, 5. ЦСКА - 30, 6. Северсталь - 30, 7. Динамо Мн - 28, 8. СКА - 26, 9. Сочи - 26, 10. Куньлунь - 23, 11. Витязь - 18.



Восточная конференция



1. Металлург Мг - 38 очков, 2. Ак Барс - 38, 3. Лада - 37, 4. Салават Юлаев - 35, 5. Авангард - 35, 6. Трактор - 34, 7. Автомобилист - 34, 8. Нефтехимик - 29, 9. Сибирь - 29, 10. Амур - 26, 11. Барыс - 23, 12. Адмирал - 18.





Расписание КХЛ 2023/2024 на сегодня



Результаты матчей 8 ноября 2023 года



Адмирал - Локомотив - 5:2

Металлург Мг - Сибирь - 6:3

Витязь - Торпедо - 1:4

Динамо М - Куньлунь - 2:3 ОТ



Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024



Плей-офф КХЛ-2024



Обладатели Кубка Гагарина



Лучшие бомбардиры КХЛ за всю историю



Игры Континентальной хоккейной лиги показывают телеканал «Матч ТВ», два собственных вещателя - KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервисы «Кинопоиск», Wink и Okko.



9 ноября 2023 года



12:00 Амур - Автомобилист (KHL Prime)

18:00 Лада - Ак Барс

19:00 Нефтехимик - Спартак

19:10 Динамо Мн - ХК Сочи

19:30 ЦСКА - Авангард (KHL Prime)

19:30 СКА - Трактор (KHL)



10 ноября 2023 года



12:00 Амур - Автомобилист (KHL)

12:30 Адмирал - Торпедо (KHL Prime)

15:30 Сибирь - Локомотив (KHL Prime)

16:30 Барыс - Куньлунь (KHL)

19:00 Витязь - Северсталь (KHL Prime)

19:10 Динамо Мн - ХК Сочи (KHL)



Время начала матчей - московское.