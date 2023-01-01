Расписание КХЛ на сегодня 7 ноября 2023, результаты матчей

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля. В расписании предусмотрен всего один перерыв на проведение Матча звезд и Кубка Первого канала в декабре.
Всего в КХЛ в сезоне 2023/2024 принимают участие 23 команды. В этом году в лигу вернулась тольяттинская «Лада». Пять команд из 11-ти, выступающих в Западной конференции, прописались в московском регионе. Две команды КХЛ представляют другие страны - минское «Динамо» и «Барыс» из Астаны.
Представлено расписание матчей КХЛ на сегодня 7 ноября и завтра, результаты состоявшихся игр и расписание трансляций встреч на ТВ.
Расписание КХЛ 2023/2024 на сегодня
Результаты матчей 6 ноября 2023 года
Амур - Локомотив - 1:4
Автомобилист - Сибирь - 2:3 Б
Салават Юлаев - Нефтехимик - 3:4
Куньлунь - Северсталь - 3:4 Б
Витязь - Динамо М - 1:3
Спартак - СКА - 3:2
Динамо Мн - Авангард - 3:4 Б
Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024
Плей-офф КХЛ-2024
Обладатели Кубка Гагарина
Лучшие бомбардиры КХЛ за всю историю
Игры Континентальной хоккейной лиги показывают телеканал «Матч ТВ», два собственных вещателя - KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервисы «Кинопоиск», Wink и Okko.
7 ноября 2023 года
16:30 Барыс - Ак Барс (KHL)
17:00 Салават Юлаев - ХК Сочи (KHL Prime)
19:30 ЦСКА - Трактор (KHL, KHL Prime)
8 ноября 2023 года
12:30 Адмирал - Локомотив (KHL Prime)
17:00 Металлург Мг - Сибирь (KHL Prime)
19:30 Витязь - Торпедо (KHL Prime)
19:30 Динамо М - Куньлунь (KHL)
Время начала матчей - московское.