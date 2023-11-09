«Торпедо» Ларионова уничтожило «Адмирал». Результаты матчей КХЛ 10 ноября

9.11.2023





Регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023/2024 стартовал 1 сентября и завершится 26 февраля. В расписании предусмотрен всего один перерыв на проведение Матча звезд и Кубка Первого канала в декабре.



Всего в КХЛ в сезоне 2023/2024 принимают участие 23 команды. В этом году в лигу вернулась тольяттинская «Лада».



Представлено расписание матчей КХЛ на 11 ноября, турнирная таблица, результаты состоявшихся игр и расписание трансляций встреч на ТВ.





Турнирная таблица на 11 ноября



Западная конференция



1. Спартак - 42 очка, 2. Динамо М - 42, 3. Торпедо - 38, 4. Локомотив - 36, 5. Динамо Мн - 32, 6. ЦСКА - 30, 7. Северсталь - 30, 8. СКА - 28, 9. Сочи - 26, 10. Куньлунь - 25, 11. Витязь - 20.



Восточная конференция



1. Лада - 39 очков, 2. Металлург Мг - 38, 3. Ак Барс - 38, 4. Авангард - 37, 5. Автомобилист - 36, 6. Салават Юлаев - 35, 7. Трактор - 35, 8. Нефтехимик - 29, 9. Сибирь - 29, 10. Амур - 28, 11. Барыс - 23, 12. Адмирал - 18.





Расписание КХЛ 2023/2024 на сегодня



Результаты матчей 10 ноября 2023 года



Амур - Автомобилист - 2:3

Адмирал - Торпедо - 0:3

Сибирь - Локомотив - 1:2

Барыс - Куньлунь - 1:2

Витязь - Северсталь - 5:3

Динамо Мн - ХК Сочи - 6:2





Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2023/2024



Плей-офф КХЛ-2024



Обладатели Кубка Гагарина



Лучшие бомбардиры КХЛ за всю историю



Игры Континентальной хоккейной лиги показывают телеканал «Матч ТВ», два собственных вещателя - KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервисы «Кинопоиск», Wink и Okko.



11 ноября 2023 года



14:30 Лада - Спартак (KHL, KHL Prime)

15:00 Металлург Мг - Ак Барс (Кинопоиск)

17:00 СКА - Нефтехимик (KHL, KHL Prime)



12 ноября 2023 года



10:00 Амур - Торпедо

10:00 Адмирал - Автомобилист

14:00 Авангард - Куньлунь

14:00 Барыс - Северсталь

14:30 Салават Юлаев - Локомотив

17:10 Динамо Мн - Динамо М



Время начала матчей - московское.