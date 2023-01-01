Обладатели «Золотого мяча» в футболе

«Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол». Победитель определяется по регультатам голосования журналистов со всего мира. Единственным вратарем, который получил «Золотой мяч», стал голкипер московского «Динамо» Лев Яшин. Йохан Кройф в 1974 году стал первым футболистом, который трижды получил этот престижный трофей. Нападающий «Милана» Джордж Веа стал первым обладателем награды не из Европы. В 1995 году издание стало номинировать на «Золотой мяч» игроков любой национальности. При условии, что они выступают в Европе. Форвард «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси семь раз становился обладателем «Золотого мяча» и «Золотого мяча ФИФА».
Список обладателей «Золотого мяча» по годам
1956 - н. Стэнли Мэтьюз (Англия, «Блэкпул»)
1957 - н. Альфредо Ди Стефано (Испания, «Реал»)
1958 - н. Раймон Копа (Франция, «Реал»)
1959 - н. Альфредо Ди Стефано (Испания, «Реал»)
1960 - п. Луис Суарес (Испания, «Барселона»)
1961 - н. Омар Сивори (Италия, «Ювентус»)
1962 - п. Йозеф Масопуст (Чехословакия, «Дукла» Прага)
1963 - в. Лев Яшин (СССР, «Динамо» Москва)
1964 - н. Денис Лоу (Шотландия, «Манчестер Юнайтед»)
1965 - н. Эйсебио (Португалия, «Бенфика»)
1966 - н. Бобби Чарльтон (Англия, «Манчестер Юнайтед»)
1967 - н. Флориан Альберт (Венгрия, «Ференцварош»)
1968 - п. Джордж Бест (Северная Ирландия, «Манчестер Юнайтед»)
1969 - п. Джанни Ривера (Италия, «Милан»)
1970 - н. Герд Мюллер (ФРГ, «Бавария»)
1971 - н. Йохан Кройф (Нидерланды, «Аякс»)
1972 - з. Франц Беккенбауэр (ФРГ, «Бавария»)
1973 - н. Йохан Кройф (Нидерланды, «Барселона»)
1974 - н. Йохан Кройф (Нидерланды, «Барселона»)
1975 - н. Олег Блохин (СССР, «Динамо» Киев)
1976 - з. Франц Беккенбауэр (ФРГ, «Бавария»)
1977 - н. Аллан Симонсен (Дания, «Боруссия», Мёнхенгладбах)
1978 - н. Кевин Киган (Англия, «Гамбург»)
1979 - н. Кевин Киган (Англия, «Гамбург»)
1980 - н. Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ, «Бавария»)
1981 - н. Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ, «Бавария»)
1982 - н. Паоло Росси (Италия, «Ювентус»)
1983 - п. Мишель Платини (Франция, «Ювентус»)
1984 - п. Мишель Платини (Франция, «Ювентус»)
1985 - п. Мишель Платини (Франция, «Ювентус»)
1986 - н. Игорь Беланов (СССР, «Динамо» Киев)
1987 - п. Рууд Гуллит (Нидерланды, «Милан»)
1988 - н. Марко ван Бастен (Нидерланды, «Милан»)
1989 - н. Марко ван Бастен (Нидерланды, «Милан»)
1990 - з. Лотар Маттеус (Германия, «Интер»)
1991 - н. Жан-Пьер Папен (Франция, «Марсель»)
1992 - н. Марко ван Бастен (Нидерланды, «Милан»)
1993 - н. Роберто Баджо (Италия, «Ювентус»)
1994 - н. Христо Стоичков (Болгария, «Барселона»)
1995 - н. Джордж Веа (Либерия, «Милан»)
1996 - з. Маттиас Заммер (Германия, «Боруссия», Дортмунд)
1997 - н. Роналдо (Бразилия, «Интер»)
1998 - п. Зинедин Зидан (Франция, «Ювентус»)
1999 - н. Ривалдо (Бразилия, «Барселона»)
2000 - п. Луиш Фигу (Португалия, «Реал»)
2001 - н. Майкл Оуэн (Англия, «Ливерпуль»)
2002 - н. Роналдо (Бразилия, «Реал»)
2003 - п. Павел Недвед (Чехия, «Ювентус»)
2004 - н. Андрей Шевченко (Украина, «Милан»)
2005 - н. Рональдиньо (Бразилия, «Барселона»)
2006 - з. Фабио Каннаваро (Италия, «Реал»)
2007 - п. Кака (Бразилия, «Милан»)
2008 - н. Криштиану Роналду (Португалия, «Манчестер Юнайтед»)
2009 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)
С 2010 по 2015 годы журнал «Франс футбол» вручал свой «Золотой мяч» совместно с ФИФА.
2010 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)
2011 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)
2012 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)
2013 - н. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»)
2014 - н. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»)
2015 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)
2016 - н. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»)
2017 - н. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»)
2018 - п. Лука Модрич (Хорватия, «Реал»)
2019 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)
2020 - награда не вручалась из-за пандемии коронавируса
2021 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Пари Сен-Жермен»)
2022 - н. Карим Бензема (Франция, «Реал»)